º£Æü20Æü¡¢È¡´ÛÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤«¤é²£ÄÅ³Ù(¤è¤³¤Ä¤À¤±)¡¢¼¼ÍöÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤«¤é¤ÏÏÉÊÌ³Ù(¤ï¤·¤Ù¤Ä¤À¤±)¤Î½é´§Àã¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£²£ÄÅ³Ù¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê18ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¡¢ÏÉÊÌ³Ù¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê11ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸´ÑÂ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Æâ¤Ç¤Ï¼ê°ð»³¤Ç¤âº£Ä«¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢Íø¿¬»³(10/7)¡¢°°³Ù(10/9)¡¢¼ÐÎ¤³Ù(10/11)¤Ç¤¹¤Ç¤Ë½é´§Àã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Æâ¡¡24Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼¼ÍöÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿»³Äº¤ËÀã¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÏÉÊÌ³Ù¤Ç¤¹¡£¼¼Íö¤Îº£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï6.2¡î¡¢²£ÄÅ³Ù¤Î½é´§Àã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿È¡´Û¤Îº£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï6.8¡î¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¼¼Íö¤äÈ¡´Û¤Ê¤ÉÆ»ÆîÊýÌÌ¤äÆ»Åì¤Ï11¡îÁ°¸å¡¢Æ»±û¤äÆ»ËÌ¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ï9ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶üÏ©¤äÂÓ¹¤Ê¤ÉÆ»Åì¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏÁ´ÈÌ¤Ë11·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¡¢24Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç´¨µ¤¤ÏµïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
