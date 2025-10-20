◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）

セントライト記念２着で、確かな成長の跡を見せたヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）。前走では、昨年の黄菊賞で３馬身差だったミュージアムマイルと３／４馬身差にまで迫った。「前走は惜しかったですが、相手もさすがＧ１馬ですね。ただ、以前より着差も詰まりましたし、力をつけてきている」と松永調教師も手応えをにじませた。

仕上がりも上々だ。１週前の１０月１６日には、栗東・ＣＷコースで６ハロン７８秒９と同日、２番目に速い好時計をマーク。ラストまで１１秒５―１１秒８と力強い動きを見せた。「しっかりやりましたが、動きも良かった。最近は折り合いもつくようになっている」。以前は逃げ、後方待機と極端な競馬しかできなかったが、気性面の成長とともに自在性も増してきた。淀のマラソンレースでは武器にもなる。

「馬も充実してきたし、相手は強いけど楽しみですね」とうなずいたトレーナー。鞍上は菊花賞１勝、天皇賞・春３勝と長丁場でも実績を残す横山典弘騎手。競馬学校の同期コンビでラスト１冠奪取を目指す。（戸田 和彦）