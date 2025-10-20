外出先からブラインドの閉め忘れも安心！ニチベイ「ELアダプター」三菱電機 家電統合アプリ「MyMU」対応
窓まわりと間仕切りの総合メーカーである株式会社ニチベイは、窓まわり電動商品向けの専用デバイス「ELアダプター」が、三菱電機株式会社の家電統合アプリ「MyMU(マイエムユー)」に対応したことを発表しました。
これにより、HEMS対応のスマートハウスで、ニチベイの住宅電動商品がこれまで以上に幅広く連携できるようになります。
ニチベイ「ELアダプター」三菱電機 家電統合アプリ「MyMU」対応
「ELアダプター」は、ECHONET Lite規格に準拠した窓まわり電動商品向けの専用デバイスです。
今回の「MyMU」アプリ対応により、快適でスマートな暮らしを実現します☆
「ELアダプター」の主な特徴
「ELアダプター」は、スマートな暮らしをサポートする3つの主な特徴を持っています！
・家電商品とまとめて操作ができて省エネに貢献
窓まわり商品とエアコン、照明等を連動させることにより、省エネにつながります。
・外出先からスマートフォンで操作が可能
ブラインドの閉め忘れや帰宅が遅くなるときも、外出先からスマートフォンで操作（状態確認）ができて安心です。
・ELアダプターと無線LANルーター間は配線不要で簡単施工
WPS機能による無線接続のため配線は不要で簡単に接続できます。
※ELアダプターと商品本体、複数台の商品本体間は有線接続
「ELアダプター」と家電統合アプリ「MyMU」連携時の概要
【アプリ】
三菱電機株式会社製「MyMU」
【対応HEMSコントローラー】
河村電器産業株式会社製分電盤「HEMSコントローラークラス対応 enステーション EcoEye」
※「MyMU」での操作には「HEMSコントローラークラス対応 enステーション EcoEye」の接続が必要です。
対応商品
●ロールスクリーン
「ソフィー 電動タイプ／ミニマル電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様」
●プリーツスクリーン
「もなみ・もなみグランツ シングルスタイル 電動式 マルチIR仕様」
●ハニカムスクリーン
「レフィーナ25・45 標準タイプ／サーモブロックタイプ シングルスタイル 電動式 マルチIR仕様」
参考価格
ELアダプター：57,600円／台
USB ACアダプター：4,900円／個 ※オプション部品
※上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。
ニチベイの窓まわり電動商品が三菱電機のアプリと連携することで、スマートホームがさらに便利になります。
外出先からの操作や家電との連動で、より快適で省エネな暮らしを実現できそうです！
ニチベイの「ELアダプター」と、三菱電機「MyMU」アプリ対応の紹介でした。
※1 ECHONET Lite(エコーネットライト)：さまざまなメーカーのIoT家電や住宅設備、創エネ･畜エネ設備を制御する通信規格
※2「ECHONET Lite」はエコーネットコンソーシアムの商標です。
※3 HEMS(ヘムス)：Home Energy Management System(ホーム・エネルギー・マネジメント・システムの略称)家庭で使うエネルギーを把握、管理することで省エネにつなげる管理システム
※「MyMU」は、三菱電機株式会社の登録商標です。
※「EcoEye」は、河村電器産業株式会社の登録商標です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 外出先からブラインドの閉め忘れも安心！ニチベイ「ELアダプター」三菱電機 家電統合アプリ「MyMU」対応 appeared first on Dtimes.