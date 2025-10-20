歌手アン・イェウンが、自身の国籍に関するデマについて「韓国人で間違いない」と釈明した。アン・イェウンは19日、SNSに「フィードバックが遅れたのは、思いもよらない呆れるようなコメントが続き、わざわざ対応する必要があるのかと思っていたところ、今朝まで熱心に書き込みを続けているのを見て『何かアクションを取らなくては』と思った」と投稿し、写真を公開した。

公開された写真の内容は悪質な書き込みだった。これら投稿者は「日本を好きすぎるアン・イェウンの正体が気になってウィキで調べたが、小・中学校の記録もないし、来歴の記録もない」「韓国人なのか」「土着倭寇」などと非難する内容だった。アン・イェウンは「悪意に満ちたコメントの中に、私の友人の死について触れているものも目にした」とし「本当にこれは違うと思い、あまりに腹が立ってストーリーでコメントをまとめて載せた」と説明した。

あわせてアン・イェウンは、幼少期に韓服を着た写真や、2002年ワールドカップ（W杯）の応援Tシャツを着ている写真なども公開した。そして「どうも私を日本人だと思っている方がいるようだ。どう証明すればいいのか分からないが、韓国人で間違いない」とし「私はそんなに長く生きてもいないし、活動期間もそれほど長くはないが、短くもないこの年月の中で、国籍について誤解されたのは初めて」と、困惑した気持ちを吐露した。