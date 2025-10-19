¸¤»³¾ë²¼Ä®¤Î¿·Ì¾½ê¡ªÉ½»²Æ»È¯¤Î¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò
①ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¿¿Ìî²È½»Âð¼ç²°¡×Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö
②È¬ÃúÌ£Á¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ÏÉ¬¿©¤Ç¤¹
③¸¤»³¤ÎÃÏ¼ò¥ê¥¥åー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡ª
¹ñÊõ¡¦¸¤»³¾ë¤òË¾¤à
¾ë²¼Ä®¤Î¿·Ì¾½ê¤¬ÃÂÀ¸¡ª
É½»²Æ»¤Î¿Íµ¤¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¡Ø¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡Ù¤¬¸¤»³¾ë²¼Ä®¤Ø¡£
10·î19Æü(Æü)¤Ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¹ñÊõ¡¦¸¤»³¾ë¤òË¾¤àÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¸¤»³¾ë¡Ù¡£
¾ë²¼Ä®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤È¥³ー¥Òー¡¢¤½¤·¤Æ¸¤»³¤ÎÊ¸²½¤¬¸ò¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾ë²¼Ä®¤Î¼ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë
Ê¸²½ºâ¤¬¥«¥Õ¥§¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ø¿¿Ìî²È½»Âð¼ç²°(¤Þ¤Î¤±¤¸¤å¤¦¤¿¤¯¤·¤å¤ª¤¯)¡Ù¡£
¶âÍ»¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿µì²È¤Ç¡¢ÎÉºà¤ò»È¤Ã¤¿³Ê»Ò¤äÅÁÅýÅª¤ÊÄ®²È·Á¼°¤¬º£¤â»Ä¤ëµ®½Å¤Ê·úÊª¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÁõ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÂ¤Î¼ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£
Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëÎÂ¤ä³Ê»Ò±Û¤·¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¡£
´Ñ¸÷¤ä³¹Êâ¤¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌþ¤·¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¸¤»³¾ëÅ¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ËÃíÌÜ¡ª
ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡üÅ´ÈÄ¥ª¥à¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥àー¥Ý¥Ã¥È
Ì¾¸Å²°¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ´ÈÄ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¿©¥Ñ¥ó¡Ö¥àー¡×¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¥Ð¥¿ー¹á¤ë¡Ö¥àー¡×¤ËÇ»¸ü¤Ê¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢Íñ¤ò¤Î¤»¤ÆÅ´ÈÄ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£
¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ñ¥ó¤Î´Å¤ß¤È¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡¢¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤Î»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¹¬¤»¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡£
Å´ÈÄ¤ÎÇ®µ¤¤¬¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¬ÃúÌ£Á¹¥àー¥Èー¥¹¥È
°¦ÃÎ¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡¦È¬ÃúÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥½ー¥¹¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¡Ö¥àー¡×¤Ë¥ª¥ó¡£
»Å¾å¤²¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¥½ー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥³¥¯¿¼¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÃúÌ£Á¹¤Î±ü¿¼¤¤»Ý¤ß¤È¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Ë¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥Þ¥Ã¥Á¡£
¸¤»³´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡ÈÌ¾¸Å²°¤ÎÌ£¡É¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¤»³Ê¸²½¤ò¥°¥é¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦
è»çô¼ò(¤Ë¤ó¤È¤¦¤·¤å)
¥Ñ¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸¤»³¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¾®Åç¾úÂ¤¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÏÂ¥ê¥¥åー¥ë¡Öè»çô¼ò(¤Ë¤ó¤È¤¦¤·¤å)¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£
Ç¦Åß(¤¹¤¤¤«¤º¤é)¤Î²Ö¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤³¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤ÏÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÀ¶¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åß¤òÇ¦¤Ö²Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëè»çô¤ÎÉ÷¾ð¤¬¡¢¸¤»³¤Î¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦è»çô¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¦è»çô¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¡¦è»çô¡ßÇß¼ò¤Î¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦è»çô¥Á¥ã¥¤¥é¥Æ¡¦è»çô¥·¥È¥é¥¹¥¹¥«¥Ã¥·¥å
¥¢¥ë¥³ー¥ëÆþ¤ê¤«¤é¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¤¡¢µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥ó¤äÇ»¸ü¤Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÈ´·²¤Ç¡¢¸¤»³¤ÎÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°¤â¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤â
¾ë²¼Ä®¤µ¤ó¤Ý¤ÎµòÅÀ¤Ë¤¼¤Ò¡ª
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï8»þ¤«¤é18»þ¤Þ¤Ç¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
´Ñ¸÷¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥Èー¥¹¥È¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤òÌ£¤ï¤¦¤âÎÉ¤·¡¢»¶ºö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¤Î¤âÎÉ¤·¡£
¸¤»³¾ë¤òË¾¤àÁëÊÕ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ÈÊ¸²½¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤·¤Æ
¸¤»³¤é¤·¤µ¤òÈ¯¿®
ÌÚ¤Î¹á¤êÉº¤¦Ä®²È¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡Ö¥àー¡×¤È¸¤»³¤ÎÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¡£
¡Ø¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¸¤»³¾ë¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤»³¤ÎÊ¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤òÌ£³Ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¡£
ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤È¥³ー¥Òー¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ä¤ª¼ò¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·¤·¤¤·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¤»³¤é¤·¤µ¶Å½Ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª
ÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¼¡¤Î¸¤»³¾ë²¼Ä®¤µ¤ó¤Ý¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¸¤»³¾ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©¸¤»³»ÔÂç»ú¸¤»³»úÅì¸Å·ô57
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～18:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ