映画「猟奇的な彼女」などで知られるベテラン俳優のチャ・テヒョン（49）が、共同で事務所を設立した俳優のチョ・インソン（44）について言及した。



【写真】この場にいないチョ・インソンをいじった4人

6日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」にチャ・テヒョンが出演。9月末に、事務所をオープンする（収録当時はオープン前だった）ことを明かし「事務所にテラスがあるので、植木鉢をいくつか置きたい」と話した。これに番組MCのユ・ジェソクが「植木鉢を贈るから、オープンする時は教えて」と反応。チャ・テヒョンは「ちょうどよかった！どうせスタッフは少ないし、オフィスが狭くて机が3つしか入らない。植木鉢を贈るという人は他にいるから、小さいテーブルに合う椅子を4つ買ってほしい」と、即座に特定のブランド名まで言及して“注文”し、笑いを誘った。



その後、チャ・テヒョンはスマホを手にし「ジェソクさんが椅子を買ってくれるって、インソンに報告しよう」と発言。ユ・ジェソクは「インソンが実質社長なんだな。インソンはそういうのが好きみたいだ」と“倹約家”な一面にツッコミ。チャ・テヒョンも「僕より安いものをよく買ってくる」とかぶせてツッコんで、再び笑わせた。



チャ・テヒョンとチョ・インソンは4月、芸能プロダクション「Base Camp Company」を設立することを発表していた。



（よろず～ニュース特約・moca）