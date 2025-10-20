体験プログラム、フードメニューなど、子どもから大人まで楽しめる！おやつタウン「おやつタウンクリスマス」

ベビースターラーメンのテーマパーク「おやつタウン」を運営する株式会社おやつタウンは、2025年11月1日(土)から12月25日(木)までの期間、クリスマス限定イベント「おやつタウンクリスマス」を開催します！

クリスマス仕様の装飾や限定ショー、体験プログラム、フードメニューなど、子どもから大人までワクワクできるコンテンツが盛りだくさんです。

おやつタウン「おやつタウンクリスマス」

おやつタウンがクリスマス一色に大変身！

クリスマス仕様の「ベビースターラーメンのウェルカムモニュメント」や、マフラー姿のベビースターキャラクター「ホシオくんドデカイスライダー」など、園内のいたるところで心温まるクリスマス装飾が楽しめます。

特別な装飾に包まれたおやつタウンで、大切な人と過ごすかけがえのないクリスマスを楽しめます☆

「光と音のジャングルジム」クリスマスVer

ネット型屋内最大級「超ドデカイジャングルジム」のイルミネーションショーが、クリスマスだけの特別バージョンで登場します！

音楽に合わせて色とりどりのライトが輝き、空からふんわりと雪が舞い降ります。

巨大ジャングルジムのスケール感と、光と音が織りなす幻想的な演出は圧巻です。

園内クリスマス装飾

入口にあるベビースターラーメンの巨大モニュメントが、クリスマスの訪れを華やかにお知らせ♪

おやつタウン全体がさらにきらめきを増し、クリスマスムードに包まれます。

ベビースターキャラクター「ホシオくんドデカイスライダー」も、この時期だけの特別な装いになっています。

遊び心あふれるクリスマス装飾を眺めながら、笑顔あふれる特別な冬のひとときを楽しめます！

「フリフリ♪ベビースター」クリスマスVer

体験料：750円（税込）

人気の体験プログラム「フリフリ♪ベビースター」もクリスマスバージョンに！

マラカス型容器につけられる、サンタさんのペーパークラフトとクリスマス限定シールがついた特別仕様で登場します。

自分で作ったサンタさんマラカスを持って、クリスマスショーをさらに楽しく盛り上げられます☆

期間限定キャラクターショー「ハッピータウンクリスマス」

この冬、おやつタウンにクリスマス限定のキャラクターショーが登場！

ベビースターキャラクター「ホシオくん」、ブタメンキャラクター「ブタメンくん」、おやつタウンキャラクター「バウ」が登場し、クリスマスソングとダンスで繰り広げられるミュージカル仕立てのステージです。

サンタさんが伝えたかった「クリスマスの大切なこと」を探す物語で、最後には会場全体が温かな感動に包まれます。

お子さまがキャラクターと一緒に踊れる参加型演出もあり、思い出に残る特別なひとときを過ごせます。

期間限定ワークショップ「クリスマスリース作り」

体験料：500円（税込）

期間限定ワークショップでは、オリジナルのクリスマスアイテム作りを体験できます。

「クリスマスリース作り」では、雪をイメージした綿や可愛いパーツでデコレーションして、自分だけのリースが完成します！

期間限定ワークショップ「クリスマスツリー作り」

体験料：ツリー土台 1,700円(税込)／追加のキャラクター 1体500円（税込）

2025年は、新ワークショップとして「クリスマスツリー作り」が登場！

ペンやシールで自由にデコレーションすることで、作る人の個性あふれる、世界にひとつだけのクリスマスツリーアクリルスタンドが作れます。

追加購入でクリスマスデザインの「シェルル」「ハーリー」「バウ」をツリーの周りに並べることも可能です。

特製ベビースターボロネーゼ

価格：1,100円(税込)

「ここでしか食べられない期間限定フード」として、新感覚パスタが登場。

「特製ベビースターボロネーゼ」は、おやつタウン自家製のベビースターラーメンを大胆にトッピング！

ジューシーなひき肉の旨味とトマトの酸味、そしてベビースターラーメンが絶妙に絡み合います。

オリジナル胡麻味噌担担麺／特製オリジナル胡麻味噌担担麺

価格：オリジナル胡麻味噌担担麺 1,100円(税込)／特製オリジナル胡麻味噌担担麺 1,380円(税込)

寒い季節にぴったりの「オリジナル胡麻味噌担担麺」もラインナップ。

濃厚な胡麻味噌スープに、とろける刻みチャーシューをたっぷりのせた贅沢な一杯です（特製）。

まろやかなスープとピリッとした辛味のバランスがクセになる味わいで、心もお腹も大満足の一品です。

きらぷる♪メロンソーダ

価格：660円（税込）

期間限定の新作スイーツドリンク「きらぷる♪メロンソーダ」

カップの中でキラキラと光を放つ、まるでオーロラを閉じ込めたような輝きが特長です！

はじけるシュワシュワメロンソーダと、ゼリーのプルプル食感が驚くほどベストマッチ。

混ぜるたびに輝きが変化し、見ているだけでワクワクが止まらないスイーツドリンクです。

パリパリベビースターソフトクリーム

価格：550円(税込)

2025年夏に大好評だった「パリパリベビースターソフトクリーム」のいちごバージョンが登場！

パリッとしたいちごチョコと、ベビースターラーメン入りのソフトクリームは、食べ進めるごとに「パリッと甘酸っぱい驚き」が広がります。

冬だけの特別な味わいを楽しめます。

イルミネーションショーから、参加型の体験プログラム、限定フードまで、クリスマスだけの特別なコンテンツが盛りだくさん。

この冬は、おやつタウンで忘れられない思い出作りができそうです！

三重県津市「おやつタウン」で開催されるクリスマス限定イベント「おやつタウンクリスマス」の紹介でした。

※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」は、株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 体験プログラム、フードメニューなど、子どもから大人まで楽しめる！おやつタウン「おやつタウンクリスマス」 appeared first on Dtimes.