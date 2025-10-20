河島誠司さん（53歳・愛知県常滑市出身／岡崎市在住）は、クリーニング工場で契約社員として働き、副業を含めた年収は約300万円。家族は看護師の妻（51歳）、社会人の長男（24歳）、大学3年生の次男（21歳）の4人暮らし。

社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み多き13人の中年たち、人生について本音を語る』（彩図社）から一部を抜粋してお届け。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。



「出世コースだったんですけどね」

出勤してロッカー室で待機していると庶務課の主任がやってきて、「雇用契約の更新書類です。内容を確認して同意したら署名、押印して持ってきてください」と角型封筒を渡された。書類を確認したら、9月16日から向こう半年間の雇用契約書が入っていた。

「今回は時給が30円も上がったそうですよ。良かったじゃないですか」

ひと回り以上も年下の主任は「人手不足のお陰ですね」と軽口を叩いて出ていった。河島さんの職場は業務用クリーニングの工場。ここで洗濯物の回収と仕上がったものの配送を担当している。この会社に転職して1年6か月、今回で4回目の雇用契約締結ということになる。

「大学を卒業して社会人デビューしたのは1994年です。不景気だったけどそのうち反転する、日本経済はそんなに脆弱じゃないと思っていました。ここを踏ん張れば自分には明るい未来があると信じていた」

新卒で就職したのは証券会社だった。

「東海地区が地盤の業界中位の会社でしてね。静岡、愛知、岐阜の人で50歳以上の人なら聞き覚えがあると思いますよ。テレビ、ラジオのローカル番組のスポンサーになっていたこともある会社です」

売上は当時の四大証券には及ばないが中堅どころではトップクラス。福利厚生面も地方企業にしては充実していたのが魅力だった。

「2か月の新人研修後に名古屋市内の支店に配属され営業マンになったわけです。基幹支店なので出世コースだったんですけどね」

バブル景気は終わりに向かっていたが、手持ち資金を運用したいという人はそれなりの数いたし、株価が下がったときに買って配当金を貰ったり、株主優待制度を利用したりしたいという人も多かった。

「投資信託したり外国株を買ったりする人も沢山いました。お金はあるところにはあるんだと思ったものです」

「皆でインチキ賭博をやっていたわけなんですよ」

いよいよ厳しくなったのは1999年頃から。ノルマを達成できず上司から叱責されるし、性質の悪い顧客から詐欺師呼ばわりされることも。精神的にも不安定になった。

「損失補填しろと怒鳴り込んできた人もいましたよ。実際のところ大手は有力な法人に対して補填していましたからね。皆でインチキ賭博をやっていたわけなんですよ」

そのうち会社の信用不安説が囁かれるようになり、銀行主導で同業他社と合併させられることになった。

「合併と言っても救済合併されたわけだから惨めなものですよ。最初は新しい仲間と共に頑張っていこうと思ったのですが、強烈な合併いじめがありましてね。支店の課長だった先輩が主任に降格されました。過剰なノルマを課され、達成できないとひどく叱責されたこともあり屈辱的でしたね」

我慢に我慢を重ね2年近く勤めたが、限界に達し退職。このときはまだ31歳と若かったし、それなりの優良顧客を持っていたのでなんとか同業の中堅証券会社に再就職することができた。

ところが不景気が続きリストラ対象に。再就職して2年半ほどでまた失業の憂き目を見ることに。証券外務員資格を保有していたので地場の小さな証券会社に拾われたが、条件はきつかった。

「正社員ではなく1年契約の渉外営業専任。成績不良なら解雇という条件だった」

賃金で保証されているのは数万円だけ。あとは歩合というもので諸手当や退職金などはなし。顧客回りに必要な交通費も自腹だった。

「最初の会社にも契約の外務員がいて、その人たちの話ではバブル時代は毎年1200万円ぐらいは普通に稼いでいたそうです。中には支店長クラスの年収2000万円という猛者もいたという話だった。だけど時代も社会情勢も違うわけなので、わたしは年収300万円が精一杯でしたね。いつお払い箱になるかビクビクしていた」

株価はずっと低迷していたので新しい顧客を獲得するのは困難。売買をする人はそれなりの数いたが、小口の商いなので手数料収入も多くはない。ジリ貧だった。

「証券業界から離れたのは2003年の末。数字を出せない外務員はムダ飯食いってことです。切られる前の3か月間は手取りが10万円カスカスだったので仕方ない」

妻子を養うため「下に見ていた消費者金融」に転職

ネット証券も台頭してきたので新たな受け皿はなし。就職支援会社に通ってどうにか見つかったのが消費者金融だった。

「正直なところあまり気乗りしなかった。消費者金融というと我々の世代はサラ金と下に見ていたし、かなり問題を起こしていて社会的評価が低かったから」

本音を言えば嫌だったが妻子のある身。給料も就職支援会社に来ていた他社より良い。生活の糧を得るため、妻子を養うためと思うようにした。

「豊田市の支店に置かれて融資審査、督促回収、法的処理などを担当しました。朝夕にはティッシュ配りもやりましたよ」

収入的には年収430万円ぐらいあったし、大手各社が派手なCMを流したのでイメージは変わってきたが、最高裁がグレーゾーン金利は違法としたことで状況が一変する。

「弁護士や司法書士から過払い金の返還請求が山のように来た」

更に闇金対策で貸出額に総量規制が掛けられるようになったので新規の貸出しは最小限。回収方法も以前のようなやり方は通用しない。業績は悪くなる一方だった。

「支店の閉鎖、統合、無人化などがあり希望退職の募集も始まったので、もう駄目だと諦めたんです。僅かでも退職金を貰ってバイバイした方が得策だと思いました」

消費者金融会社を辞めたのは2015年6月。年齢は43歳になっていた。

