河島誠司さん（53歳・愛知県常滑市出身／岡崎市在住）は、クリーニング工場で契約社員として働き、副業を含めた年収は約300万円。家族は看護師の妻（51歳）、社会人の長男（24歳）、大学3年生の次男（21歳）の4人暮らし。

社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み多き13人の中年たち、人生について本音を語る』（彩図社）から一部を抜粋してお届け。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。



消費者金融→警備会社に転職したけれど…

消費者金融会社を辞めたのは2015年6月。年齢は43歳になっていた。

「アベノミクスとか異次元の金融緩和と言っていた頃だけど、職探しは厳しかった。

既に3回の転職経験があるから腰の落ち着かない人間と思われたのか、何か問題が

あると勘繰られたのか。早い話、信用できない人物という評価ですよ」

求人情報を頼りに履歴書や職務経歴書を送っても1週間後には返送されてしまう。

精神的にも辛い毎日だった。

「失業手当は日数が決められているし、子ども2人は当時まだ義務教育期間。これから高い教育費が必要になってくるのだから、職種がどうだと言っている場合じゃない。事務や営業などのホワイトカラー的な仕事を諦めたら簡単に警備会社に採用された」

警備士になって名古屋市中心部にあるいくつかのオフィスビルに派遣され、約6年働き現場の管理職にもなったが、一帯の再開発のため状況は悪化。

「他の地区の現場に異動だろうと思ってたけど、どこも人は足りている。一部は夜間だけ機械警備に切り替えるので移れる場所はない。そんなわけで辞めてくれということでした。納得できないけど怒ってもどうにもならんしね。分かりましたと身を引いたわけです」

警備会社を辞めたのは2021年7月。世の中は新型コロナで混乱していた。

「ハローワークには通いましたが年齢制限があるものが多かった。雇用形態も契約や嘱託、パート、アルバイトというものが結構ありました。年齢制限がない何社かに電話で問い合わせたけど年齢を言ったら『難しいですね』とやんわり断られました。本当はいけないんですが、ハローワークに内緒でウーバーの配達おじさんをやっていました。でも嫌だったなあ」

「失業するたびに求職方法がランクダウンします」

今の仕事を得たのは2021年10月。日曜日の朝刊に入っている折り込みの求人チラシに載っていたものだ。

「失業するたびに求職方法がランクダウンします。就職支援会社や人材銀行、ハローワークでしかるべき会社を紹介してもらえるのは2回まで。3回目以降は無料の求人情報誌、新聞折り込み、NPOがやっている高齢者専門の斡旋事業などを頼るようになる。駅やスーパーに置いてあるタウンワークとかジョブアイデムに銀行、商社、外資系の求人は載っていませんよね。募集している職種だって高度専門職とか資格の必要なものはまず見ない。これが現実ですよ」

クリーニング工場での仕事は洗濯物の回収と配達。午前中は宿泊施設、病院、老人ホーム、学校、会社の寮などを回って汚れ物を工場に持ってくる。午後は仕上がったものをそれぞれに届ける。

「週末は事業会社から制服がドッと出てきます。今でも女性社員は制服着用の会社が多いんですね」

小中高校は学期末になると教室で使っていたカーテンを出してくるので仕事量は潤沢のようだ。

処遇は契約社員、しかも契約期間は6か月間というもの。何年か経てば正社員になるとか職種が転換するということはない。ずっと配送作業員のままだ。庶務課の主任は時給が30円も上がったと言っていたが、それでも時給は1200円。1日8時間、月24日稼働で5760円しか上がらない。大手企業の春闘妥結額の3分の1程度だ。

「時給が30円上がっても月収は23万円ぐらいだね。夏冬は慰労金が出るけど正社員じゃないから金額は5万円。今年の見込み年収は280万円ぐらいだからワーキングプアだと思いますね」

これまでで年収がもっとも高かったのは2社目の証券会社時代。僅かだがITバブルにかすったので年収550万円という年があったが、これがピークで後は下がる一方だ。

「年収300万円を超えることはないと思う」

「警備員時代は350万円ぐらいの年収があったけど、この2年間は270万円台がやっと。今の仕事をやってても年収300万円を超えることはないと思う」

マイホームはとっくの昔に諦めた。運良く公営住宅に入れたのでずっと住み続けることになるだろう。運転免許は持っているが維持費を賄えないのでずっとペーパードライバー、年に4、5回レンタカーを運転するだけ。お陰でずっとゴールド免許だ。

「クリーニング工場の収入だけでは生活がきつい。なのでゴールデンウィークとかお盆休みの時期は派遣のアルバイトもやっているんです。交通量の調査で幹線道路を走る車を車種別にカウントするとか、大きな駅で利用者を男女別、年齢別にカウントしています」

日給は8500円だが、年間で20日やれば17万円になる。これがあるのとないのでは懐具合が段違いだ。

「わたしぐらいの年齢になると出世している奴はかなり出世している。地元の大学から地元や地元近隣の公務員になった人は部長級、局長級に出世している人がいる。東京の上位大学に入れた人だと大手企業の取締役とか執行役員に昇進している人もいます」

数年前に祖父の17回忌があり、お寺で親戚たちと久しぶりに会ったのだが、長兄からお前の同級生だった誰それ君は警察に奉職し、どこかの副署長さんになっているとか、○○さんの旦那さんはお医者さんで大学病院の准教授になったらしいという話を聞かされて、とても嫌な気分になったことがあった。

「50歳になったときに、どこでどうやって調べたのか高校や大学のクラス会・同窓会の案内状が届いたのですが無視した。中年になってクラス会などに出てくるのは上手くいっている人。大成功じゃないけど失敗はしていない人でしょ。自分は右肩下がりだからね……。卑屈だと思うけど」

もし就活をやり直せるのなら…

全国紙の経済面に載っている会社人事の欄を見ると、自分と同じ年齢で上場企業の社長に就任という人もちらほらいる。随分と差がついたなあと思う。

「今更こんなことを考えるのは無意味だけど、もし大学3、4年生に戻って就職活動をやり直せたら、公務員やインフラ関連の会社を第一志望にする。さもなければ商学部出身なので税理士や公認会計士を目指して勉強する。職を転々としてきた身ですから安定した仕事が一番だと痛感します」

勤め先が変わるたびに奥さんの機嫌が悪くなり、家庭がギクシャクする。自分自身の僻み根性も増幅する。こんなしょぼいおっさんになるとは思っていなかった。

「最初の証券会社は地元では名の知れた会社だから安泰だ。50代前半で支店長になれるかもと考えていたんですよ」

それが今じゃ薄給の契約社員。期待していた50代とは大違いだ。

