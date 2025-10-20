BE:FIRST・JUNON、初映画イベントで登場から大慌て「緊張丸見え」 水上恒司からの“提案”にタジタジ
俳優の水上恒司が主演を務める映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）のキックオフイベントが20日、都内で行われた。水上、綱啓永、木戸大聖、JUNON（BE:FIRST）が出席。本格演技初挑戦となるJUNONは、緊張を見せた。
【集合ショット】少し緊張？真剣な表情で撮影に応じる綱啓永＆水上恒司ら
作品にちなみ、暴風が吹かれる中登場したキャストたち。“防風鈴（WIND BREAKER）”さながらのオーラを放って登場したJUNONだが、立ち位置を間違え、キョロキョロする場面も。「出てきた瞬間から立ち位置を間違えちゃって、緊張しているのが丸見えです」と甘噛みしながらあいさつし、照れ笑いを浮かべていた。
すると、水上が「緊張ほどくために立ち回りしとく？」と提案。JUNONは「え、何のですか…」とタジタジ。水上は「緊張している人にもっと緊張させちゃった！」と、場を和ませていた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。けんかしか能のない主人公・桜遥（水上）が最強を目指して入学した風鈴高校を舞台に描かれる。かつて不良の巣窟だった同校は、今や街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”へと変貌しており、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じていく桜の成長が描かれる。
木戸は、桜を真っ先に慕い、けんかはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦（にれいあきひこ）役、綱は、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿（ほうふつ）とさせる拳法の使い手で右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役、JUNONは風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役を演じる。
