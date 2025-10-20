¾¾»³Àé½Õ¤¬ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò¹ðÇò¡ÖÄË¤¯¤ÆÄË¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×ÄË¤ßÊú¤¨½©¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÃæ
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬19Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£17Æü¤Î¿·³ã¸ø±éÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¸½ºß¡¢½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¿·³ã¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÈÖ¤ÎÆü¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¿²°ã¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¼ó¤À¤ï¤Ê¡£¡Ø¿²°ã¤¨¹ø¡Ù¡¢¹ø¤ò¤Ê¡¢¿²°ã¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£±¦Â¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«Æ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¿·³ã¤ÎËÜÈÖ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¿·³ã¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Þ¤ó¤Ê¤È¡£¤³¤ó¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼£¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£²Î¤Ë¤ÏÊÌ¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²£¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×¤ÈÅöÆü¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö1Éô¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÌÌÜ¤Ç¤Ê¡£ÍâÄ«¤âÂ¤¬ÄË¤¯¤ÆÄË¤¯¤Æ¡£Êâ¤¤Å¤é¤¯¤Æ¡£Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë»þ¤Ê¤ó¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê²¶¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡£²ù¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£