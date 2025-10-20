10月20日、宇野実彩子がInstagramを更新した。

【写真】愛のこもったフラワースタンド前での写真なども公開

宇野は、自身のInstagramアカウントにて、「大先輩、倖田來未様のライブへ」と、10月18日〜19日に東京・京王アリーナTOKYO メインアリーナで開催された倖田來未の25周年イヤースペシャルライブ『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』を観賞したことを報告。

続けて、「ほんと最高っ！！ 歌声、パフォーマンス、衣装、演出、 どこをとっても心を掴まれる唯一無二の エンターテイメントにふれました」「パワーチャージありがとうございました」「色々頑張れます」と、ステージに感銘を受けたことを明かした。

そして、「本番直前の眩し過ぎる來未様と」とコメントすると、個性的なステージ衣装をまとった倖田との2ショットや、ペンライトなどのグッズを持ち笑顔を見せる姿、自身が贈ったフラワースタンドの前での記念ショットなども公開していた。

この投稿に対し、ファンからは、「豪華なツーショット」「ビジュ爆発しすぎ」「お二人ともママに見えない美しさ」「全てが可愛い」「笑顔満開」「素敵な写真」などの声が寄せられている。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。私生活では昨年3月に小山慶一郎（NEWS）との結婚を発表し、今年6月には第1子を出産したことを報告した。

画像出典：宇野実彩子オフィシャルInstagramより