NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Ìî¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤â¡¢Â¾²È¤ËÍÜ½÷¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¾®Àô¥»¥Ä¤Î¼ÂÉãÊì¡¢¼ÂÁÄÉã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¾®Àô²È¤Ï¾¾¹¾¤Î¾åµé»ÎÂ²
¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤Ï·Ä±þ4Ç¯¡Ê1868¡Ë2·î4Æü¡¢¾¾¹¾¾ë²¼¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÆîÅÄÄ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÂÉã¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤Î¾åµé»ÎÂ²¡¦¾®ÀôÌ«¡£
¡¡¼ÂÊì¤Ï¡¢Ì«¤ÎºÊ¡¦¥Á¥¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾®Àô°ìÍº¤Î¿ïÉ®¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®ÀôÌ«¤È¥Á¥¨¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ò´Þ¤á¤Æ11¿Í¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤È¤µ¤ì¤ë»áÂÀÏº¡¢Ä¹½÷¤Î¥¹¥¨¡¢¼¡ÃË¤ÎÉð¾¾¡¢¼¡½÷¤Î¥»¥Ä¡¢»°ÃË¤ÎÆ£»°Ïº¡¢»ÍÃË¤ÎÀéÂåÇ·½õ¤Î6¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ä¤Ï¾å¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¤â²¼¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¤â¡¢6ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àô²È¤Ï¡¢»°É´ÀÐ¼è¤ê¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë²ÈÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¤ËÂå¡¹»Å¤¨¡¢ÁÈ»Î50¿Í¤òÅýÎ¨¤¹¤ëÈÖÆ¬¡Ê¤Ð¤ó¤¬¤·¤é¡Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾ÈÍ¤Ë¤ÏÌóÀé¿Í¤Î»ÎÊ¬¤Î»ø¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¾®Àô²È¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Î¡¢¡Ö¾å»Î¡Ê¤¸¤ç¤¦¤·¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥»¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢À¸¸å8ÆüÌÜ¤Ë¡¢¾®Àô²È¤Î±ïÀÌ¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤ÎÍÜ½÷¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÉã¡¦¾®ÀôÌ«¤Ï¡ÖÃË¤é¤·¤¤¹¥¤¤¿Í¡×
¡¡¥»¥Ä¤Î¼ÂÉã¡¦¾®ÀôÌ«¤Ï¡¢Å·ÊÝ7Ç¯¡Ê1836¡Ë12·î27Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢Ì«¤¬31ºÐ¤Î»þ¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ì«¤Ï¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢Áé¤»¤Æ°úÄù¤Ã¤¿ÂÎ¶í¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¡Ö³èÌö²È¤Ç¿Ê¼èÅªµ¤¼Á¤Î¥Ï¥¤¥«¥é¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤Î¼êµ¡ÖÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤Ï3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¼«Ê¬¤¬¡Ö¤â¤é¤¤»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÉã¡¦Ì«¤ò¡Ö¾®ÀôÍÍ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì«¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤Î·³Ââ¤Î¾®ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¹æÎá¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Ì«¤Î¹æÎá¤Ç·³Ââ¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹æÎá¤òÊ¹¤¤Ë¤¯¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì«¤Ï³§¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ä¤â¡ÖÃË¤é¤·¤¤¹¥¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼êµ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢»à¤ò°Ê¤Æ¼ç·¯¤ò²ü¤á¤¿
¡¡Í³½ï¤¢¤ë²ÈÊÁ¤Î¾®Àô²È¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¡¦¥Á¥¨¤Î¼Â²È¤Î¤Û¤¦¤¬³Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥¨¤ÎÉã¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤ÎÌ¾²ÈÏ·¤Èëð¤ï¤ì¤¿±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ï½¹â¤ÏÀé»ÍÉ´ÀÐ¡£¾¾¹¾¾ëÆó¤Î´Ý¸æÅÂ¤Î¤¹¤°Á°¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë²°Éß¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¤»È¤ò30¿Í¶á¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Ï¡¢¡Ö¾¾¹¾¤Î¤ä¤ó¤Á¤ãÅÂÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢½Ð±À¾¾Ê¿²È¶åÂåÌÜ¤Î¾¾¹¾ÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿ÀÆµ®¤ò¡¢»à¤ò°Ê¤ÆëÝ¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾Ê¿ÀÆµ®¤Ï±Ñ¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÊÀî¤Ë¤¢¤ë¾¾¹¾ÈÍ¤Î²¼²°Éß¤Ë5³¬·ú¤Æ¤Î²È¤òÂ¤±Ä¤·¡¢Ë¾±ó¶À¡¢ÅÏÍè»þ·×¤Ê¤É¤ò½¸¤á¡¢Æü¡¹¡¢¼òÀ¹¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¤ÈÍ·¤Ó¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Å±Ê4Ç¯¡Ê1851¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¹ñÆþ¤ê¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËëÉÜ¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤Èµ¶¤ê¡¢¹¾¸Í¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÊüÆ¢¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾Ê¿ÀÆµ®¤ÎÊüÆ¢¤Ï¡¢ÈÍ¤ÎºâÀ¯¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÍ¼çÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¸µ¤ÎÀ¯¼£¤¬Íð¤ì¤¿¡£ËÅÈ¿¤ò´ë¤à¼Ô¤µ¤¨¤â¡¢¸½¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤òÍ«¤¤¤À¤Î¤¬¡¢±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¾¸Í²ÈÏ·¤È¤·¤ÆÀÖºä¤ÎÈÍÅ¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áý±¦±ÒÌç¤Ï¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆëÝ¸À¤ò»î¤ß¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÆµ®¤ÏÇÏ¼ªÅìÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÙ¡¢¼ç·¯¤òëÝ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢¼ç·¯¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢»à¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Áý±¦±ÒÌç¤Ï°ìÌ¿¤òÅÒ¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢±¢Ê¢¤òÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÇòÌÚÌÊ¤ò¶¯¤¯´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢Æ±Ç¯11·î2Æü¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎëÝ¸À¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ëÝ¸À¤ò½ª¤¨¤ÆÂà½Ð¤¹¤ëÁý±¦±ÒÌç¤Î´é¿§¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¾¾Ê¿ÀÆµ®¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Ê¿ÀÆµ®¤ÏµÞ¤®¶á»ø¤Ë¡¢Áý±¦±ÒÌç¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤è¤¦Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á»ø¤Ï²ÈÏ·¤ÎµÍ½ê¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¸æ²ÈÏ·ÍÍ¡¢¸æ²ÈÏ·ÍÍ¡×¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á»ø¤¬²¨¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áý±¦±ÒÌç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀäÌ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áý±¦±ÒÌç¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤ÎëÝ¸À¤Ï¡¢¾¾Ê¿ÀÆµ®¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Ê¿ÀÆµ®¤ÏÍâÇ¯Áá¡¹¤Ë¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ëÁý±¦±ÒÌç¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾®Ê¼±Ò¤Ï¡¢¾¾Ê¿ÀÆµ®¤òº¨¤ß¡¢½Ð·Þ¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢Ã¯¤â¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Ê¼±Ò¤Ï¡¢Äê¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾¾ë²¼³°¤ì¤ÎÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¶¤Î°ÂÍè¤Þ¤Ç¿ôÎ¤¤â±ó½Ð¤·¡¢¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯¤³¤½¸æµ¢¹ñ¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÁý±¦±ÒÌç¤ÎëÝ»à¡¢¾®Ê¼±Ò¤Ê¤ë½Ð·Þ¤¨Åù´ñÆÃ¤Î»ê¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀéÀÐ¤ÎÏ½¹â¤¬¤³¤Î»þ»ÍÉ´ÀÐ²ÃÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Î¡×¤È¡¢¾®Àô°ìÍº¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤Î¼êµ¡Ö¥ª¥Â¥¤ÍÍ¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÁý±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¡¹¤Ë¤âÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÀþ¹á»³¡Ù¤È¤¤¤¦Âê¤Ç¹ÖÃÌ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø»°ËÜ¿ù²ÈÏ·¶À¡Ù¤È¤¤¤¦·à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥Ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ÎÏ·¿Í¤«¤é¡¢¤è¤¯Áý±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÁÄÉãÍÍ¤ÏÃéµÁ¤Ê¤¨¤é¤¤Êý¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Ìû²÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥Ä¤ÏÁÄÉã¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤Â³¤±¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÁÄÉã¤ÎëÝ»à¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¡¦¥Á¥¨¤Î¡¢Èá·àÅª¤ÊºÇ½é¤Î·ëº§
¡¡¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¡¦¥Á¥¨¤Ï¡¢±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Î°ì¿ÍÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢Å·ÊÝ8Ç¯¡Ê1837¡Ë3·î21Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥¨¤Ï¡¢Îà¤¤´õ¤ÊÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¡Ö¸æ²ÈÃæ°ìÈÖ¤Î¸æ´ïÎÌ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤é¤ê¤ÈÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÄ»µïÀ¶Ä¹¤Î¶Ó³¨Èþ¿Í¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥¨¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÉ×¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÉã¡¦¾®ÀôÌ«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥¨¤Ï13ºÐ¤Î»þ¡¢¤Û¤ÜÆ±³Ê¤Î²ÈÊÁ¤Ç¤¢¤ëÉð»Î¤Î²È¤Ë²Ç¤¤¤À¡£
¡¡º§Îé¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÈÕ¡¢¥Á¥¨¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²Ö²Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥¨¤Ï¡¢¿²½ê¤Ç²ÖÌ»¤ÎË¬¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄíÀè¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊª²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥¨¤Ï¸î¿È¤Î¹ç¸ý¡Ê²ûÅá¡Ë¤ÎÂÞ½ï¤ò²ò¤¡¢ÀãÆ¶¡Ê¤Ü¤ó¤Ü¤ê¡Ë¤ò¤µ¤²¤¿»ø½÷¤ò°ì¿Í½¾¤¨¤Æ¸È¤Îµï´Ö¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ï²¼¤«¤é¸È¤Ë¡¢¡ÖÊì¾åÍÍ¡¢¸æ¿²¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÌëÃæ¤ªÁû¤¬¤»¿½¤·ÁêºÑ¤ß¤Þ¤»¤Ì¤¬¡¢Ã¶ÆáÍÍ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸æ¾²Æþ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¿¤Àº£¡¢¤ªÄíÁ°¤Ë¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊª²»¤¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤º¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤Æ¡¢ÌÌÍÅ¤Ê¡×¤È²ÈÃæ¤Î¼Ô¤¿¤Á¤¬¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¼ê¿¤¤äÄóÅô¤ò¼ê¤ËÄí¤Ø²¼¤ê¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï·ì¤Î½¤¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢Ê¢¤ò°ìÊ¸»ú¤Ë¤«¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢±¦·Û¶Ú¡Ê¼ó¶Ú¡Ë¤ò»Â¤Ã¤¿ÃË¤¬Àã¸«ÅõäÆ¡Ê¤æ¤¤ß¤É¤¦¤í¤¦¡Ë¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¡¢¼ó¤ò¤Û¤Ü»Â¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î½÷¤¬¾¾¤Îº¬ËÜ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤¤Ë¤âÀ¨»´¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï²ÖÌ»¡£½÷¤Ï²ÖÌ»¤Î°¦¾ª¤Î¹ø¸µ¡Ê»ø½÷¡Ë¤Ç¡¢2¿Í¤È¤âÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÖÌ»¤Ïº§Îé¤ÎÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢°¦¾ª¤Î¹ø¸µ¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤òºÇ¸å¤Ë¿Æµö¤Øµ¢¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²ÖÌ»¤Ï°¦¾ª¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤òÀË¤·¤ß¡¢°¦¾ª¤Î¼ó¤òÂÇ¤Á¡¢¼«¤é¤âÊ¢¤òÀÚ¤ê¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë»²½¸¤·¤¿¿ÆÀÌ°ìÆ±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢²ÈÌ¾¤ò±ø¤·¤¿²ÖÌ»¤òÇÍ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áò¼°¤Î¿¿»÷»ö¤¹¤éÉ¬Í×¤Ê¤·¤È¤µ¤ì¡¢°äÂÎ¤â¡ÖÉ½Ìç¤«¤é½Ð¤¹¤³¤È¤ÏØß¤ê¤Ê¤é¤Ì¡×¤È¡¢ÉÔ¾ôÌç¤è¤ê¤½¤Ã¤È±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁò¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¿´Ãæ»ö·ï¸å¡¢¥Á¥¨¤Ï¤¹¤°¤ËÎ¤¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ï¤«13ºÐ¤Î¼ã¤¿È¤Ç·òµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¥Á¥¨¤ò¡¢Ë«¤á¾Î¤¨¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ç¤ËÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢·è¤á¤«¤Í¤Æ¡¢¥Á¥¨¼«¿È¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¾®Àô²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¿´Ãæ»ö·ï¤«¤é1Ç¯Í¾¤ò·Ð¤¿²Å±Ê4Ç¯¡Ê1851¡Ë¤ÎÈÕ½©¡¢¥Á¥¨¤Ï¾®ÀôÌ«¤Î¤â¤È¤Ë²Ç¤®¡¢¥»¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
