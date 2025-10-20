大谷翔平への「史上最高」は軽薄？ 米球界内で飛び交った称賛に米識者が反論「なぜ自動的に『最高』になるのか。理解できない」
球界の話題を独占した大谷。そのスター性に異論が飛んだ(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）の歴史的快挙の余波が広まっている。
野球の本場であるアメリカでも話題沸騰となっているのは、現地時間10月17日に本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で披露した超人的なパフォーマンスだ。
【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック
ワールドシリーズ進出に王手が懸かった中で「1番・投手兼指名打者」として先発登板した大谷は、投げては7回途中を被安打2、無失点、10奪三振と快投。打っても場外弾を含む3本塁打と躍動。メジャー史上初となる「1試合3本塁打＆10奪三振」の離れ業をやってのけた。
まさに伝説的なワンマンショーを披露した大谷の異能ぶりへの余波は一向に収まる気配がない。米球界内では多くの記者や識者が「史上最高」という言葉で絶賛。対峙したブルワーズナインからも「前例がどれだけあるか分からないけど、史上最高の試合だと思う」（クリスチャン・イエリッチ談）といった声が上がった。この事実こそが、二刀流スターの凄みを物語ると言えよう。
もっとも、球界の話題を独占したスターに対する異論がないわけではない。とりわけ多くの関係者が強調した「史上最高」か否かは議論百出の事態となっている。「理解できない」と訴えたのは、米ポッドキャスト番組『Pod of Fame』のホストを務めるジム・ミロフ氏だ。
キッカケは有名アナリストの投稿だった。17日の試合直後にXで、米スポーツ専門局『FOX Sports』のベン・バーランダー氏は「これは大げさに言ってはいない。僕らはショウヘイ・オオタニによる史上最高のスポーツパフォーマンスを目撃しているかもしれない」と発信。これにミロフ氏は異を唱えたのだ。
「今のペースでいけば、おそらくオオタニは（MLBで）2200安打、475本塁打、1300打点、60勝、そして1000イニングに満たない成績で現役引退するだろう。そんな数字を見て、どうして彼を、（ハンク・）アーロンより上、（ウィリー・）メイズより上、ルー・ゲーリッグや（テッド・）ウィリアムズより上に置けるのか、まったく理解できない」
そう反論を展開したミロフ氏は、フォロワーから「タイガー（・ウッズ）はメジャーの最多優勝者ではない。（マイケル・）ジョーダンだって最多得点やリングを持っていない」と指摘されると、「彼は史上最高の選手だと言うには、あまりにも時期尚早だよ。これはその瞬間的な盛り上がりによる一過性のものだ」とキッパリ。「たしかにオオタニは不可能を可能にしている。それは間違いない」と規格外の才覚を認めた上で、こうも続けている。
「ただ、なぜそれだけで自動的に『史上最高の選手だ』という結論になるのかが、私には理解できない。最高の才能？ それは確かにそうだ。だが、彼は史上最高の打者には程遠い。投球も素晴らしいが、今のペースではサイ・ヤング賞は絶対に取れない。投球回数が足りないからだ。あのウィリー・メイズは中堅手として通算で24000イニングを守り、皆の言う“史上最高”の守備を見せた。オオタニの通算投球回数は1000イニング未満で終わる。それはリリーフ投手の水準だ。
仮にメイズと打者としての力量が同等だとしよう。それでも私は打撃と投球の両方で驚異的な能力を持つ選手であっても、史上最高の守備を24倍ものイニングで披露した選手を選ぶ。オオタニが成し遂げていることは明らかに稀有なことだ。しかし、支配した期間の長さが、いずれ重要になり、史上最高か否かを議論する時がくる。そうでなければ、誰もがコーファックスやギブソンを史上最高の投手と考えるだろう」
おそらく今後も「史上最高」を巡る論争は続く。ただ、一つ間違いないのは、そうした娯楽の中心にいるのは稀有であり、十二分に大谷の偉才ぶりを物語っているということだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]