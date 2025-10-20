【今週の運勢】2025年10月第4週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

独断、人任せ、どちらもNG。
混ぜて、よりよい形へ。

ふと、気が変わりそう。

「絶対に」「こうしなきゃ」という縛りが緩むでしょう。ちょっとやり過ぎていた、言い過ぎていた、そんな反省が生まれることも。でも、必要以上に自分を責める必要はありません。これまでのあなたには、ピシッと境界を明確にする役割があったのです。気が済まないなら、「あの時はごめんなさい」をすると、見えないわだかまりが消えるはず。

また、仕切ってきた反動で、人の意見に従いたくなりますが、それよりも、お互いのいいとこ取りをする提案が歓迎されるし、成功を呼ぶはず。

愛は、秋っぽいデートで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)