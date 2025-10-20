おひつじ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
混ぜて、よりよい形へ。
ふと、気が変わりそう。
「絶対に」「こうしなきゃ」という縛りが緩むでしょう。ちょっとやり過ぎていた、言い過ぎていた、そんな反省が生まれることも。でも、必要以上に自分を責める必要はありません。これまでのあなたには、ピシッと境界を明確にする役割があったのです。気が済まないなら、「あの時はごめんなさい」をすると、見えないわだかまりが消えるはず。
また、仕切ってきた反動で、人の意見に従いたくなりますが、それよりも、お互いのいいとこ取りをする提案が歓迎されるし、成功を呼ぶはず。
愛は、秋っぽいデートで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）独断、人任せ、どちらもNG。
混ぜて、よりよい形へ。
ふと、気が変わりそう。
「絶対に」「こうしなきゃ」という縛りが緩むでしょう。ちょっとやり過ぎていた、言い過ぎていた、そんな反省が生まれることも。でも、必要以上に自分を責める必要はありません。これまでのあなたには、ピシッと境界を明確にする役割があったのです。気が済まないなら、「あの時はごめんなさい」をすると、見えないわだかまりが消えるはず。
また、仕切ってきた反動で、人の意見に従いたくなりますが、それよりも、お互いのいいとこ取りをする提案が歓迎されるし、成功を呼ぶはず。
愛は、秋っぽいデートで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)