¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Ï10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡ÖEnglish¤¬·ë¹½ÄÌ¤¸¤ë¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ï¥Ñ¥¹¤Ç¤âÌ¼¤¿¤Á¤ËÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¡¡½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¡³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢¸«¤»¤¿¤é¤ª´é¤ß¤»¤Æ¤â¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö³ø»³¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ã¥¡¼¥Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç´Ú¹ñ¤òËþµÊÌ¼¤¿¤Á¤Î½©µÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¡Ö½ÕGW°ÊÍè¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎBUSAN¡×¤È¡¢´Ú¹ñË¬Ìä¤òÊó¹ð¤·¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¼Ì¿¿9Ëç¤ÈÆ°²è4ËÜ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌ¼¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö³ø»³Ì¾Êª¤Î¥Ç¥¸¥¯¥Ã¥Ñ¤ÇÍ¼¿©¤·¤Æ¡¡Å¬Åö¤ËÊâ¤¤¤Æ1ÆüÌÜ½ªÎ»¡¡Í§Ã£¤Î²È¤Ëstay¤À¤«¤é¤À¤¤¤Ö³Ú¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¡ÌÀÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤¿¤ê¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î¡ÖÌ¼Ã£¤È½é³ø»³Î¹¡×5·î3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÌ¼Ã£¤È½é³ø»³Î¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÏ©¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì¼2¿Í¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¿Æ»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê»Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
