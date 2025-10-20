「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
海王星がうお座へ戻り、無意識の揺り戻しが始まります。
てんびん座の新月で世界は一度リセットされ、時を置かずにさそり座のフィールドに移行していきます。フォーカスすべきは、コミュニケーション。この先、キャッチするメッセージ、アクション、お人柄などは、今後の大事な指針になるはず。交流しながら、見極めを。
混ぜて、よりよい形へ。
スパスパ、どうぞ。
意識をスイッチ。
今の自分をチェック！
環境を生かす、自分を生かす。
あちこち味見のススメ。
軌道に乗せましょう。
理屈は後。
不足を補いましょう。
からっぽになって。
1歩ずつ大前進。
海王星とのラスト・ランデブー。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）独断、人任せ、どちらもNG。
混ぜて、よりよい形へ。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）切れ味バッチリ。
スパスパ、どうぞ。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）動から静へ。
意識をスイッチ。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）クールダウン。
今の自分をチェック！
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）時代と同期して、
環境を生かす、自分を生かす。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）食い散らかしOK。
あちこち味見のススメ。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）運気は新しい流れへ。
軌道に乗せましょう。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）行動が先。
理屈は後。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）補強のサイン。
不足を補いましょう。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）リセット＆リラックス。
からっぽになって。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）険しき山を登るがごとく！
1歩ずつ大前進。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）おかえり、守護星！
海王星とのラスト・ランデブー。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)