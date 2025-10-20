PK失敗に、守備の柱が一発退場も…劇的弾で掴んだ勝点１を京都は次にどうつなげるか。指揮官はきっぱり「鹿島さんに対して目標ははっきりした」
［J１第34節］湘南 １−１ 京都／10月19日／レモンガススタジアム平塚
J１で優勝戦線に絡む京都は10月19日、J１第34節で湘南と敵地で対戦。29分に湘南の鈴木章斗に先制点を許したが、徐々にペースを掴み始め、38分にPKを獲得する。だが、原大智がこれを決め切れず、さらに前半終了間際には最終ラインの柱・鈴木義宜が一発レッドで退場するなど苦しい状況が続いた。
それでも交代出場の山田楓喜や中野瑠馬、長沢駿らがチャンスを作ると、90＋10分に須貝英大が山田のクロスを叩きこみ、土壇場で１−１の引き分けに持ち込んだ。
貴重な１ポイントを積み上げ、勝点を61に伸ばした京都は、神戸と勝点で並び、得失点差で３位に。首位の鹿島（勝点66）と２位の柏（同63）を追走する。
京都は次節、ホームで鹿島を迎え撃つ大一番を控えている。選手たちは湘南戦で得た勝点１をどう捉えているのか？
「個人としてはPKがあったので、決めていれば勝ちに近づいたと思いますし、責任を感じてます」という原は、「勝点３を狙っていたのでマイナス２とも捉えられるけど、ポジティブに捉えて、この（勝点）１が優勝に向けて必要な１になるように、残り４試合、切り替えて頑張りたい」とコメントした。
劇的な同点ゴールを決めた須貝は、むしろ腹をくくれたという。
「鹿島を倒さないと、やっぱり優勝はないと思います。（鹿島は）素晴らしいチームでもあるので、とにかく自分たちが勝つしかない。だから、逆にこういう状況のほうが京都にとっては良いとも思っています」
そして、者貴裁監督もこう語っている。
「ひとり多い湘南さんよりも走力では見劣っていなかったと思います。我々のストロングを出して最後に勝点１を取ったこと、別にその１が大きかったとは思わないですが、鹿島さんに対して我々の目標はもうはっきりした」
目ざした勝利には手が届かなかったが、京都らしくアグレッシブにあきらめない姿勢と、残り４試合の一戦必勝の精神を強めた湘南戦だった。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
