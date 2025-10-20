【千葉県】「海鮮と温泉を堪能」南房総温泉郷の魅力とは？ 都心からは約1時間30分で好アクセス
南房総温泉郷は、千葉県南房総市の温暖な太平洋沿いに広がる温泉地で、県内最多の14の源泉を誇ります。多彩な効能を持つ温泉がそろい、海と山に囲まれたリゾート感たっぷりのエリア。泉質や雰囲気の異なる温泉宿が点在しており、旅のスタイルに合わせて選べるのも魅力の1つです。
▼海鮮グルメが楽しめる
「房総は海鮮も美味しいので、旅館に泊まって温泉と食事も楽しめそう」（20代女性／東京都）」
「南房総は海鮮がとてもおいしくぜひ行ってみたい場所。旅館で温泉に浸かりながら夜はお酒と海の幸で乾杯したい」（30代男性／栃木県）」
▼絶景のオーシャンビュー
「海の景色を眺めながら、穏やかな雰囲気の中で温泉と新鮮な海の幸を楽しみたいから」（20代女性／埼玉県）」
「太平洋を一望できる絶景ポイントがある」（20代男性／千葉県）」
▼リゾート感覚で楽しめる
「海が見える温泉施設も多く、房総の温暖な気候と新鮮な海鮮料理が楽しめます。リゾート感覚でくつろげるので、外国人にも好まれると思います」（30代男性／東京都）」
車を利用する場合は、東京湾アクアラインなどを経由し、館山自動車道終点の富浦ICで下りると、館山・白浜方面の温泉地までスムーズにアクセスできます。都心から約2時間程度が目安です。
電車を利用する場合、JR東京駅からは特急「さざなみ」を利用し、JR内房線の館山駅や千倉駅を目指します。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「南房総温泉郷」周辺には何がある？南房総エリアは、温暖な気候から花畑が多く、特に冬から春にかけては花摘み体験が人気です。また、房総半島の南端には野島崎灯台など、写真映えする観光スポットも豊富にあります。新鮮な海の幸は、この地域の大きな目玉。伊勢海老をはじめ、サザエ、アワビといった高級魚介類を存分に堪能できる旅館が多数あります。
「リゾート感覚でくつろげるので、外国人にも好まれると思います」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
【首都圏からのアクセス】高速バスや車で快適に南房総温泉郷は、都心からのアクセスが比較的容易です。高速バスを利用すると、新宿や東京駅から館山駅前まで乗り換えなしで移動できます。所要時間は、新宿駅から約1時間30分程度です。
