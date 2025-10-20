フロリダ州ウェストパームビーチ（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１９日、南米コロンビアに対する財政支援を全て停止すると発表した。これにより、同国のペトロ大統領との対立は激しさを増した。

トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、ペトロ氏はコロンビアにおける麻薬生産を「何ら阻止していない」とし、「米国が行ってきた多額の財政支援は、長期にわたり米国が搾取されたということに等しい」と非難。「今日をもって、コロンビアに対するあらゆる形態の支払い、あるいは補助金を打ち切る」と主張した。

両首脳は移民問題と麻薬密売問題で対立してきたが、特に米国がカリブ海で麻薬密売船とされる船舶への攻撃を実施する中、その対立は深まっていた。１９日の発表は新たに財政面での摩擦を激化させた。

米国務省のデータによると、米国は今年度、コロンビアに対し約２億１０００万ドル（約３１７億円）の支援を行っており、これには約３１００万ドルの農業支援が含まれている。トランプ氏が１９日に言及した支援がどの部分を指すのかは不明だが、米国はコロンビアの安全保障に対する最大の資金提供国であり、毎年数十億ドルを拠出している。コロンビアはかつて、国家安全保障と防衛の面で米国にとって南米で最も信頼のおける同盟国だった。

トランプ氏はペトロ氏に対し、麻薬生産地域を閉鎖すべきだと主張。「そうしないなら米国が彼の代わりに閉鎖することになるが、それは穏便には済まない」と述べた。

国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）によると、コロンビアは世界最大のコカイン生産国で、総生産量のほぼ３分の２を占める。

トランプ氏とペトロ氏は数カ月にわたって対立している。ペトロ氏は先ごろ、トランプ政権がカリブ海で攻撃を行う中で罪のないコロンビア国民を殺害したと非難した。一方、米国は先月、ペトロ氏が国連総会のため米国を訪れた際、米兵に対しトランプ氏の命令に従わないよう公然と呼びかけたことを受け、同氏のビザを取り消した。

トランプ氏は１９日、ペトロ氏を「違法薬物取引の首謀者」と攻撃。これに対し、ペトロ氏は「コロンビアに対して無礼で無知だ」と述べ、自身はトランプ氏のようなビジネスはしないし、ましてや麻薬密売人などではないと反論した。