¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¤¯¤Ã¤¡¼¡ªËÌºØ¤Þ¤µ¤ËÇúÃÆµé¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¡±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤¬Æ±Ìò¤Î±Ç²è¸ø³«Ä¾¸å¤ÎÅê²¼
¡¡£±£¹Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¡¢¸å¤Ë¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤È¤Ê¤ë¾¡Àî½ÕÏ¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢±é¤¸¤ë¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î±éµ»¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Í·³Ô¤Î³¹¡¦µÈ¸¶¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë²«É½»æ¤Ê¤ÉÂç½°¸þ¤±½ñÊª¤Î´©¹Ô¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢°ì»þ´ü¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÊª¸ì¡££±£¹Æü¤ÎÂè£´£°²ó¤Ç¤Ï¡¢µººî¼Ô¤ä³¨»Õ¤Ê¤É¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬À¹¤ó¤ÊÄÕ½Å±Ä¤à¹Ì½ñÆ²¤Ë¡¢¼êÂå¤È¤·¤ÆÂìÂô琑µÈ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¸å¤Î¶ÊÄâÇÏ¶×¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡Ë¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬±½¤Î½ÕÏ¯¤À¡×¤ÈÄï»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤¤¤«¤Ä¤¤É÷ÂÎ¤Î½ÕÏ¯¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÊ¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤ë¤Î¤«¡©¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î琑µÈ¤Ë¡Ö¥×¥¥¡Á¡×¤ÈÕû¤ÇÅú¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¥¯¥½°Ê²¼¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿琑µÈ¤Ï¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¦¡£½ÕÏ¯¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
àÇúÃÆáµé¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤¯¤Ã¤¡¼½Ð¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ù¤§¡×¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¤µ¤ó¤ÎËÌºØ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¿á¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌºØ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£±£·Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¤Ç±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££Ø¤Ë¤Ï¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬£¹£°ºÐ¤Þ¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡©¤Ã¤Æ¤Ê´¶ËþºÜ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¯¤Æ¡×¡Ö¤¢¡¢ËÌºØ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¹â¤¤É¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¾È½¹â¤¤±Ç²è¤Î¸ø³«¤«¤é£²Æü¸å¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ã¤Æü¤ÎËÌºØ¤¬´ñ¹Ô¤òÏ¢È¯¡£±Ç²è¤È¡ÖÂ³¤±¤Æ´Ñ¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö±ÊÀ¥ËÌºØ¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤«¤é½ÕÏ¯¤¯¤Ã¤¡¼¤É¤¦¤·¤è¤¦¾Ð¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤â£Ø¤Ç¤Ï¤ß¤é¤ì¤¿¡£