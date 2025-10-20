カノックスター、娘顔出しハワイでの家族ショット公開「奥さんスタイル抜群」「表情が良すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】YouTuberのかの／カノックスターが10月18日、自身のInstagramを更新。妻と娘とのハワイ旅行ショットを公開した。
【写真】カノックスター「奥さんスタイル抜群」「表情良すぎ」家族ショット
カノックスターは「ハワイ行った時の写真」とコメント。アラウニ・ディズニー・リゾート＆スパでミッキーマウスやプルートとのキャラクターと一緒に撮影した家族写真や砂浜で娘と遊んでいる様子などを複数枚公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せ満点な写真」「家族仲良しで微笑ましい」「素敵なパパ」「奥さんスタイル抜群」「楽しそう」「家族と撮る時の表情が良すぎる」などと反響が寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カノックスター「奥さんスタイル抜群」「表情良すぎ」家族ショット
◆カノックスター、ハワイでの家族ショット公開
カノックスターは「ハワイ行った時の写真」とコメント。アラウニ・ディズニー・リゾート＆スパでミッキーマウスやプルートとのキャラクターと一緒に撮影した家族写真や砂浜で娘と遊んでいる様子などを複数枚公開した。
◆カノックスターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せ満点な写真」「家族仲良しで微笑ましい」「素敵なパパ」「奥さんスタイル抜群」「楽しそう」「家族と撮る時の表情が良すぎる」などと反響が寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】