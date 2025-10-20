¿å¾å¹±»Ê¡¦ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¦¹Ë·¼±Ê¡¦JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë½Ö´ÖºÇÂçÉ÷Â®25m¡¿s¤Î¡ÈÇúÉ÷¡É¤ÇÅÐ¾ì JUNON¤¬¥ß¥¹¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤¨¸«¤¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡¿BE:FIRST¡Ë¤¬10·î20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£½Ö´ÖºÇÂçÉ÷Â®25m¡¿s¤ÎÇúÉ÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡×¥¥ã¥¹¥ÈÇúÉ÷¤ÇÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2022¡×¼õ¾Þ¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤È³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢2025Ç¯4·î´ü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¡£1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òÆÀ¤ÆÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢Èà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Àª¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡£¤µ¤é¤ËÉñÂæ²½¡¢¥²¡¼¥à²½¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÂê²Î¤ÏBE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStay Strong¡×¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤ò¼é¤ëÀµµÁ¤ÎÉÔÎÉ·³ÃÄ¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦ËÉÉ÷Îë¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¡Ê¿å¾å¡Ë¤¬¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ßÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤ËºîÉÊ¥«¥é¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢É÷¤ÎÆÃ¸ú¤òÍÑ¤¤¤¿·àÃæ¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚ¤ÎÍÕ¤¬Éñ¤¦¤Ê¤«Âç·¿ÀðÉ÷µ¡¤Ç½Ö´ÖºÇÂçÉ÷Â®25m¡¿s¤ÎÇúÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë±é½Ð¤Ç°ÛÎã¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿å¾å¤Ï¤³¤Î¡ÈÇúÉ÷¡É¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤É÷¤ÎÃæ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¡£»£±Æ»þ¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´Éô¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¸å¡¹¼Çµï¤·Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÉ÷¤Î²»¤Ç¡Ë¡Ø¤è¡¼¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ù¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é½õ´ÆÆÄ¤Î¥ß¥º¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡Ø¤è¡¼¡¼¤¤¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ±ü¤ÎÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¡×¤È»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤âÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JUNON¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ´Ö°ã¤¨¤Æ¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤¨¸«¤¨¤Ç¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤ò¹ðÇò¤·¡¢¿å¾å¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ê±Ç²è»£±Æ¤Î»þ¤Î¡ËÎ©¤Á²ó¤ê¤ä¤Ã¤È¤¯¡©¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÁ°¤Ë¤âÅÐ¾ì»þ¤ÎÇúÉ÷±é½Ð¤òºÆ¸½¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿´ÑµÒ¤â¤½¤Î¡ÈÇúÉ÷¡É¤òÂÎ´¶¡£´ÑµÒ¤Î¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊø¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉ÷¤Ë¡¢¿å¾å¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡ª¤ä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖËÍ¤é¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
