杉咲花、美肩輝くハワイオフショット公開「ずっと見ていられるほどの可愛さ」「笑顔に癒された」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜よる11時〜）の公式Instagramが10月18日、更新された。同日放送回のゲスト・女優の杉咲花のハワイでのオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】杉咲花「雰囲気変わる」と話題の美肩見せハワイコーデ
投稿では、杉咲が番組内で実際に訪れたスポットを紹介。ビーチの砂浜で海に脚をつけている姿、スーパーでの買い物ショット、砂浜で馬に乗る様子など、ハワイの様々な場所での杉咲の写真を公開した。杉咲は脚がまっすぐにスラリと伸びたショートパンツ姿、Tシャツ姿のカジュアルスタイル、美しい肩のラインが際立つノースリーブなど色々な衣装姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「ずっと見ていられるほどの可愛さ」「笑顔に癒された」「衣装によって雰囲気変わる」「ハワイに行きたくなった」「心温まる時間だった」「素敵な旅」などと感想が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉咲花「雰囲気変わる」と話題の美肩見せハワイコーデ
◆杉咲花、ハワイオフショット公開
投稿では、杉咲が番組内で実際に訪れたスポットを紹介。ビーチの砂浜で海に脚をつけている姿、スーパーでの買い物ショット、砂浜で馬に乗る様子など、ハワイの様々な場所での杉咲の写真を公開した。杉咲は脚がまっすぐにスラリと伸びたショートパンツ姿、Tシャツ姿のカジュアルスタイル、美しい肩のラインが際立つノースリーブなど色々な衣装姿を披露している。
◆杉咲花のハワイショットに反響
この投稿に、ファンからは「ずっと見ていられるほどの可愛さ」「笑顔に癒された」「衣装によって雰囲気変わる」「ハワイに行きたくなった」「心温まる時間だった」「素敵な旅」などと感想が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】