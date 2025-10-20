【機動戦士ガンダム GフレームFA 09】 2026年3月 発売予定 価格：1個748円

バンダイは、食玩可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA 09」を2026年3月に発売する。価格は1個748円。通販サイト「プレミアムバンダイ」では10月20日13時より予約受付を開始する。

本商品は「ガンダムシリーズ」に登場するモビルスーツを、フレームにアーマーを装着して完成するハイスペック可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA」シリーズで立体化したもの。

二の腕・太もも部分等のアーマー・フレームを改良し、背面まで外装を纏ったフルアーマー（FA：Full Armor）仕様で、フレーム機構による広い可動域、アーマーセット単品でもディスプレイ可能なギミックを備えている。無可動ハンガーは台座に組み替えすることができる。

第9弾は「Ξ（クスィー）ガンダム」「GFreD（ジフレド）」「ザクI」が登場する。「Ξガンダム」はアーマーセット、フレームセット、「Ξガンダム用オプションパーツセット」の3つを揃えることで完成する。

単品内容

・彩色済人形(一部組立)1セット(全7種)

・ガム(ソーダ味)1個

ラインナップ

1.Ξ（クスィー）ガンダム アーマーセット

2.Ξ（クスィー）ガンダム フレームセット

3.Ξ（クスィー）ガンダム用オプションパーツセット

4.GFreD（ジフレド） アーマーセット

5.GFreD（ジフレド） フレームセット

6.ザクI アーマーセット

7.ザクI フレームセット

(C)創通・サンライズ