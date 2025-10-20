ホンダ「最新ステップワゴン」に反響あり！ 黒感強めの最上級モデルが「なかなかカッコいい」と好評に！ 精悍デザインに新色が似合う「ブラックエディション」どんなモデル？

精悍デザインに新色が似合う

ホンダは2025年5月16日、ミドルサイズミニバン「ステップワゴン」に、内外装の質感を一層高めた「スパーダ プレミアムライン ブラックエディション」を設定し、発売しました。

このモデルは、エアロ仕様の上級グレード「スパーダ」をベースに、ブラックを基調とした専用装備を内外装に施し、より精悍で上質なスタイルを演出しています。

ブラック仕立ての精悍デザイン！

1996年の初代登場以来、ファミリー層を中心に長年愛され続けてきたステップワゴンは、2022年に現行の6代目へと進化。

現行モデルは、シンプルで親しみやすい「エアー」と、力強いフロントグリルが特徴の「スパーダ」という2つのスタイルを展開し、パワートレインには1.5リッターのガソリンターボエンジンと、2モーター式のハイブリッドシステム「e；HEV」が設定されます。

駆動方式は、ガソリンターボ車がFF（2WD）と4WD（一部グレードはFFのみ）、ハイブリッド車がFFです。

ブラックエディションの特徴は、エクステリアにブラッククロムの加飾やダーク系のアクセントを採用し、インテリアも落ち着いた色調で統一。

さらに、2列目オットマンやパワーテールゲートといった快適装備も標準で備えるなど、最上級グレードらしい豪華な内外装を特徴としています。

発売から少し時間が経った今、ブラックエディションは市場でどのように受け止められているのでしょうか。

あるホンダ販売店の担当者によると、ステップワゴンは依然として高い人気を保っており、中でもスパーダを選ぶ顧客が多いとのこと。ブラックエディションに関しては、「実物を見てみたい」という声が寄せられるなど、一定の関心を集めていることがうかがえます。

ステップワゴンは幅広い年齢層から支持されていますが、特に小さい子どもがいるファミリー層からの人気が高いモデルです。

その中でブラックエディションは、上質で引き締まった外観を重視する層から注目されているようです。

ステップワゴン スパーダ プレミアムライン ブラックエディションの価格（消費税込）は440万6600円です。

※ ※ ※

そんなブラックエディションについて、ネット上では様々な声が寄せられています。

特に目立つのは、ブラックを基調とした精悍なデザインと、新色の「ソニックグレー・パール」に対する肯定的な意見です。

「ブラックエディションのソニックグレー・パールも最高」「なかなかカッコいいな！」といった声が相次いでおり、中には「本気で欲しすぎる」と購入意欲を強く示す声も見られます。

その一方で、価格設定については「高すぎる」との指摘が多く上がっています。「ステップワゴンが400万円を超える日が来るとは」「色々付けたら500万円オーバー？」など、価格の上昇に驚く声や、購入のハードルの高さを感じさせるコメントが目立ちました。