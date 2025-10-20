【難読漢字】「托鉢」って読めますか？ お坊さんが行うあの行為！

あなたは読めますか？

突然ですが、「托鉢」という漢字読めますか？

主に仏教の修行に関わる言葉ですが、駅前などで修行僧が立っている姿を見かけることもあり、日本人にとっては比較的なじみのある言葉かもしれません。

気になる正解は……

「たくはつ」でした！

「托鉢」の意味は、仏教の僧侶や修行僧が、修行の一環として、経文を唱えながら家々や街頭を回り、食物や金銭などの施し（布施）を鉢に受けて回ることです。

「托」は「ささげる」「ゆだねる」、「鉢」は僧侶が持つ器（鉄鉢など）を意味します。この修行は、僧侶が自力で食料を得るための行為であると同時に、人々に施し（布施）という善行を積む機会を与えるという、僧侶と人々の双方にとって大切な修行であると考えられています。

例文としては、「朝早くから、修行僧たちが町を托鉢して回っていた」「托鉢の僧にわずかばかりの浄財を施した」のように使われます。

この修行は、原始仏教の時代から続く古い伝統であり、現代でも特に禅宗などで大切な修行の一つとされています。「乞食（こつじき）」や「行乞（ぎょうこつ）」とも呼ばれます。

この機会に、読み方と、その背景にある仏教的な意味をしっかり覚えておきましょう。

