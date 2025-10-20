◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦 ブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手を掛けているマリナーズは１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦（カナダ・トロント）で、５点を追う６回に２点を返した。２死から４番ネーラーの右翼ソロが飛び出ると、続くアロザレーナが右安で出塁。直後にスアレスの右翼線への安打で、一気にホームに生還し、２―５で３点差に迫った。

打線はここまでことごとくチャンスをふいにしていた。チームは３回にも１死満塁としたが、ローリーが一ゴロ併殺打。４回は１死からネーラーが中安、アロザレーナが三安で出塁すると、スアレスは四球で満塁。だが、クロフォードが二ゴロ併殺打に倒れた。５回にも１死一塁からロドリゲスが遊ゴロ併殺打に倒れ、３イニング連続でゲッツーを記録していた。

先発は中５日でマウンドに上がった右腕ギルバート。両軍無得点の２回には、先頭バーショの左中間へのヒットを中堅ロドリゲスが落球し、二塁打にすると、続くクレメントの三ゴロはスアレスが落球で無死一、二塁。直後にバーガーに右前適時打を許した。さらに一、三塁からカイナーファレファのボテボテの三ゴロが不運にも適時内野安打となった。さらに２点ビハインドの３回にはバージャーに２ランを許すと、５回にはゲレロにも左翼ソロを浴びてリードが５点に広がり、ギルバートは降板となった。

３勝２敗としているマ軍はこの試合に勝てば、ＷＳ進出が決まり、２４日（同２５日）からは大谷翔平投手ら率いるドジャースと争う。