【ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～ ライザリン・シュタウト 水着Ver. 1/4スケールフィギュア】 2026年3月順次発送予定 価格：41,800円

デザインココは、10月より順次発送予定だったフィギュア「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～ ライザリン・シュタウト 水着Ver. 1/4スケールフィギュア」の発売日延期を発表した。新たな発売日は2026年3月の予定。

今回の発売日延期は、海外工場での生産工程の遅延によるものだという。本商品は、トリダモノ氏が描いた、水着姿のライザを1/4スケールの大ボリュームでフィギュア化したもの。白のビキニは素材の質感もリアルに表現され、日焼けした肌、健康的なプロポーションも丁寧に造形＆塗装されている。バスケットに詰め込まれた果物はまるで本物のような質感、浮き輪は本物素材で作られている。

(C)2020 コーエーテクモゲームス All rights reserved.