高齢化と長寿化が進む日本では、オーナー経営者の資産管理や事業承継のニーズが急増しています。こうした背景を受け、プライベートバンカーには、ファミリーとビジネスの両面から顧客の課題を解決できる高度な専門性が求められています。日本証券アナリスト協会の「プライベートバンキング教育プログラム」は、そのための知識とスキルを体系化し、資格試験と継続教育を通じてプロフェッショナルを育成しています。本記事では、その教育内容や資格制度の全貌を公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

プライベートバンカーに求められる能力

プライベートバンカーは、顧客の家族や事業に関する課題を総合的に解決することが求められます。

特に、オーナー経営者の事業承継や資産相続に関するコンサルティング能力は不可欠です。そのため、単なる金融知識だけでなく、法律や税務、企業価値評価など幅広い専門知識を持つことが必要とされています。

教育プログラムで学ぶ4つの分野

プログラムは、法人業務と個人業務の両方をカバーする総合的な内容です。学習は以下の4分野に分かれています。

◆顧客とのかかわり・職業倫理

オーナー経営者やファミリービジネスの顧客と信頼関係を築くためのスキル、職業倫理・行為基準を習得します。

◆資産運用

金融資産や不動産を活用した運用方法を学び、顧客のファミリーミッション達成を支援します。

◆資産の承継・管理

相続の法務・税務を踏まえ、資産を次世代へ円滑に承継する方法を学習します。

◆事業承継

事業価値の源泉把握や企業価値評価、親族内外の承継方法など、ビジネスに関する知識を体系的に学びます。

プライベートバンカーをどう教育するか

プライベートバンキング教育プログラムには、次の4つの特色があります。

★顧客本位の全体最適アプローチ

資産・事業・家族すべてを俯瞰し、最適な解決策を提示します。

★実務重視のケーススタディ

総合提案書の作成を通じ、現場で使える実践力を養成します。

★継続教育プログラムの提供

法令改正や金融市場の変化に対応する最新スキルを継続的に学習が可能です。

★職業倫理の徹底

高い倫理観に基づく業務遂行を教育の中核に位置付けています。

継続学習の重要性

プライベートバンカーは資格取得後も学び続けることが求められます。

法律や規制、金融手法は日々変化するため、最新情報を追いながら技能を磨くことが不可欠です。教育プログラムでは、セミナー形式の継続学習や、資格更新に伴うポイント制で自己研鑽を管理し、顧客からの信頼獲得につなげています。

プライベートバンカーの資格

■プライマリー・プライベートバンカー資格

初めてプライベートバンキング業務に従事するバンカー向けです。

資産運用、資産承継・管理、事業承継の基本知識と実務理解、顧客対応や職業倫理が問われます。

■シニア・プライベートバンカー資格

プライベートバンキングの専門家向け最上位資格です。

総合提案書作成による全体最適な提案力が求められます。対象は、プライマリー資格保有者や認定アナリスト資格保有者で、2年以上の実務経験があるバンカーなどです。

ファイナンシャル・プランナー資格との違い

ファイナンシャル・プランナー資格は、家計管理やライフプラン作成に重点を置くのに対し、プライベートバンカー資格はオーナー経営者を対象に、法人・個人の両面から多世代にわたる資産運用、承継、事業承継までをカバーします。

学習成果の最終ゴールも「総合提案書作成」に設定され、実務に直結した能力が磨かれます。

まとめ

プライベートバンカー教育プログラムは、オーナー経営者の資産や事業を守り、次世代に引き継ぐための高度な知識と実践力を身につける場です。資格取得と継続学習を通じて、顧客の信頼を獲得できるプロフェッショナル人材の育成を目指しています。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）