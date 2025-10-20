相続人が遺産相続の割合に納得できない場合、一定の基準として扱われるのが「法定相続割合」です。しかし、遺言書などで遺産の分割割合が指定されていた場合、相続人の合意よりも遺言書の割合が優先されます。では、本来もらえるはずだった遺産を相続できず、納得のいかない相続人はどうすればよいのでしょうか。とある親子の事例をもとに、山粼裕佳子CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物等の情報は一部変更しています。

夫を失った妻…義母からの「冷徹なひと言」に絶句

大前夫婦（仮名）は先日、結婚11年目を迎えたばかり。子どもはいません。

夫の直哉さん（仮名・41歳）は中堅メーカーに勤めており、妻・未希さん（仮名・40歳）は派遣社員です。昨年の世帯年収は950万円でした。

約4年前に、未希さんの希望を叶える形で、神奈川県相模原市に築浅の中古マンションを購入しました。住宅ローンもマンションも、直哉さんの単独名義です。

そんな直哉さんは一人っ子。5年前に父が亡くなり、今は母、千佐子さん（仮名・79歳）が静岡県の実家で一人暮らしをしています。

大前夫婦には子どもはいないものの、夫婦仲は良さそうでした。結婚10周年の記念日には、夫婦で有休をとって旅行へ行ったそうです。しかしある日、そんな2人に悲劇が襲いかかります。

とある週末のよく晴れた休日、夫の直哉さんが事故死してしまったのです。直哉さんの趣味はツーリングでした。その日も、趣味のバイクで出かけた先で単独事故を起こしてしまったのです。

未希さんはすぐに義母に連絡。千佐子さんは急ぎ指定の病院に向かったそうですが、直哉さんはすでに息を引き取っていました。悲しみに打ちひしがれるなか、通夜、葬儀が慌ただしく行われます。

そして事故から半年ほどたったある日の夜、未希さんのスマホに着信が。相手は義母の千佐子さんからでした。そういえば、四十九日の法要以来、連絡を取っていませんでした。

挨拶もそこそこに、千佐子さんはこう問いかけます。

「ところで未希さん、いつそのマンション出て行ってくれるの？」

姑が嫁に「マンション退去」を迫ったまさかの理由

「……え？ お義母さん、どういうことですか？」

困惑する未希さんに対して、千佐子さんは淡々と続けます。

「未希さん、そのマンションを買うために私がどれだけ資金援助したか知ってるわよね？ 直哉がいずれは同居してくれるというから援助したのに……こんなことになってしまって」涙声で話します。

そして、「あなた、何も知らないとは言わせないわよ」と怒りをぶつけます。

実は、千佐子さんは直哉さんから懇願されてマンションの購入資金として500万円を融通していました。

千佐子さんの生活費は年金収入だけ。夫の遺族厚生年金があるとはいえ、決して余裕があるというわけではありません。

しかし、かわいい一人息子の頼みを無下にはできず、「いずれは一緒に住もう！」という言葉を信じて、老後資金として確保してあった貯蓄から援助していたのです。

ところが、どんなに待っても同居話は一向にでてきませんでした。しびれを切らして直哉さんと2人きりのときにそれとなく聞いてみると、「母さんはまだ元気だし、1人のほうが気楽だろ」などとかわされる始末。しかし、よくよく話を聞けば、未希さんが同居を拒否しているらしいということがわかったのです。

「そんな……あの資金援助はなんだったの？」と、納得できない様子で詰め寄ると、実は……と、直哉さんは言いにくそうに衝撃の事実を告げます。

「俺たち夫婦はあまりうまくいってないんだ……実は俺がやらかして。その償いの意味もあって、未希にマンションを買えと言われたんだ。資金が足りないなら母さんに出してもらえって迫られたんだよ……母さん、ごめん」

千佐子さんは大きなショックを受けました。しかし、自分が口を出すことで息子夫婦の関係をさらに悪化させるかもしれないと思い、沈黙を貫くことに。

「同居はあきらめるしかないか……」

そう考え始めた矢先、息子が他界したのでした。

悲しみに暮れる毎日が過ぎ、次にやってきた感情は、嫁・未希さんへの憎悪です。

これまで嫁姑の間に問題はないようにみえたでしょう。しかしそれは、姑、千佐子さんの気配りによるものでした。何より息子、直哉さんのためだったのです。しかし、直哉さん亡き今、未希さんに遠慮する必要はなくなりました。

「未希さん、私にも直哉の遺産をもらう権利があるのよ」

ドロ沼争族の行方

未希さんにしても、夫がまさかこんなに早く亡くなるとは夢にも思っていませんでした。しかし、将来的に夫婦のどちらかが亡くなれば、遺産は自動的にもう一方の配偶者が引き継ぐものと思っていました。

ところが義母の話によると、子どもがなく親が存命なら、親にも相続権があるということでした。この場合の法定相続割合は、妻、未希さんが2/3、母、千佐子さんが1/3ということになります。

直哉さんはマンション購入時、頭金として預金のほとんどを使っていました。そのため、遺産といえるものは団体信用生命保険によって住宅ローンを完済したこのマンションだけということになります。

未希さん自身の預金は少なく、千佐子さんが遺産の取り分を主張するならマンションを売って資金をつくるしかありません。

困った未希さんは「お義母さんは血も涙もないんですか!?」と感情的に詰め寄りますが、千佐子さんは「その言葉、そっくりそのままお返しします」と、冷たく突き放したそうです。

民法で定める法定相続割合は、相続人同士で相続割合に合意できなかったときの基準です。そのため、千佐子さんが遺産分割を主張しなければ、未希さんがマンションを追い出されることはありません。

しかし、老後資金から無理して援助したという事実、加えて、夫婦の内情を知ってしまったといういきさつから、息子亡き今、自分の生活を守るために、千佐子さんに譲歩の余地は微塵もなかったのでした。

CFPの解説…法定相続人とは

遺産相続は、法定相続人全員が合意できれば相続割合は任意です。しかし、合意ができない場合には、民法に定められている法定相続割合を一定の基準とすることができます。

民法では、配偶者は常に相続人となり、以下、相続人の範囲を次のように定めています。

第1順位：死亡した人の子（子が死亡している場合、孫など直系卑属）

第2順位：死亡した人の父母・祖父母（直系尊属）

第3順位：死亡した人の兄弟・姉妹（兄弟姉妹が死亡している場合、姪・甥）

第2順位以下は、上位に該当する人がいない場合に相続人になります。遺言書などで遺産の分割割合が指定されている場合は、法定相続割合に優先して指定された割合に従い遺産を分けることになります。

ただし、遺言書があっても自分の取り分が不当に少ないと感じた場合には、遺留分を侵害した相手に対して遺留分の請求を行うことができます。

遺留分権利者は、配偶者、子です。子がいない場合は直系尊属（親・祖父母）も遺留分権利者となります。兄弟・姉妹には遺留分はありません。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表