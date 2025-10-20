俳優の水上恒司（26）が20日、都内で主演映画「WIND BREAKER」（監督萩原健太郎、12月5日公開）のキックオフイベントに出席した。

にいさとる氏の全世界累計1000万部突破の人気漫画が原作。孤独だった高校生が仲間を得て、町を守るために戦う姿を描く。全編沖縄ロケで撮影が行われた。

風速25メートル超えのウインドアクションが見どころの一つ。その演出にちなみ、大型扇風機の爆風で木の葉が舞う中登場したが、「現場の爆風はこんなもんじゃありません」と劇中の場面が大迫力であることをアピール。ウインドアクションの撮影は「“よーいスタート”（の合図）が聞こえなかったから、助監督が奥の方で（身振りで撮影が始まったという合図を）やってるのを見て、回ってるんだなと、やり始めていた」という過酷な環境。「全部アフレコで後々芝居しなおした。めちゃめちゃ大変でした」と振り返った。共演の綱啓永（26）も「せりふが聞こえないから口の動きで予想するしかなかった」と苦労を語った。

風の演出をまさかの観客も体験することに。風が吹き始めると「やめてあげて！せっかくおめかししてくれたのに！」とファン心理に寄り添って訴え、観客の心をつかんでいた。