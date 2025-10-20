【アセドロン】冬の汗冷え対策！グンゼの「ファイヤーアセドロン」新モデル登場

寒暖差が激しい秋冬にぴったりのインナーが登場！グンゼの「アセドロン」シリーズから、薄手モデル「ファイヤーアセドロン」が新発売されました。発熱機能と吸湿発熱の組み合わせで、汗冷えを防ぎながら、快適な着心地を提供。重ね着しても着ぶくれしにくい薄手モデルは、長いシーズン使いやすく、日常使いにぴったりです。

冬の汗冷え対策は「ファイヤーアセドロン」で決まり



8分袖

価格：2,200円(税込)

5分袖

価格：1,980円(税込)

タンクトップ

価格：1,760円(税込)

長袖クルーネック

価格：2,200円(税込)

長袖Vネック

価格：2,200円(税込)

VネックTシャツ

価格： 1,980円(税込)

寒い季節に悩まされる「汗冷え」。グンゼの「ファイヤーアセドロン」は、そんな悩みを解決するために開発された秋冬用インナーです。

発熱機能を搭載しているだけでなく、湿気を吸収して熱を生む吸湿発熱素材を使用。これにより、日中の寒暖差や屋内外の温度差で汗をかいても、素早く吸湿・発熱して体温を適切に保ちます。

アツギが新しいレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」発表！

薄手モデルで快適な重ね着が実現



新たに登場した薄手モデル「ファイヤーアセドロン」は、これまでの中厚モデルに加え、重ね着しても着ぶくれしにくいという特徴があります。

薄手なので、寒暖差が激しい日常生活の中でも、シーンに応じて簡単に重ね着ができ、快適に過ごせます。

さらに、肌側への汗の濡れ戻りを抑えるため、常に快適な着心地をキープできるのも嬉しいポイント。

発熱×吸湿発熱で肌の不快感を解消



「ファイヤーアセドロン」の秘密は、吸湿発熱機能と吸放湿機能の両立です。糸の芯部に高い吸湿性を持つ分子を結合させ、余分な湿気を素早く吸収・放湿します。

これにより、汗の不快感を解消し、ムレ知らずで快適な着心地が持続。さらに、暖気を閉じ込める構造で、寒さをしっかり防いでくれるので、冬のシーズンも暖かく過ごせます。

新しい「アセドロン」で冬の汗冷え対策を



寒暖差の激しい秋冬にぴったりの「ファイヤーアセドロン」。薄手モデルの登場で、重ね着しやすくなり、どんなシーンでも快適に過ごせるようになりました。

寒さを感じる前に、このインナーで暖かさと快適さを手に入れてください♡これからの季節に最適なアイテムとなっています！さっそくチェックして、冬の快適生活を始めましょう。