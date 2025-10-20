2025年10月20日の『徹子の部屋』に柏木由紀子さんが登場。夫・坂本九さんの思い出や、愛犬との充実した日々を語ります。そこで、子役時代からの友人・酒井和歌子さんと健康の秘訣を語り合った『婦人公論』2025年7月号の記事を再配信します。*****子役時代に出会って65年来の友人どうし。性格は正反対でも、食事や趣味の時間を共有したり、健康情報を交換したりしているお二人が、日常の心がけについて語り合った。（構成：篠藤ゆり 撮影：玉置順子（t.cube））

チャレンジ精神が心を若返らせる

柏木 私の場合、健康の秘訣は、自分に向かないことはしない。そして、自分を楽しませることかしら。やっぱり心が健康でないと、体も元気でいられない気がするから。

酒井 自分を楽しませるのは大事よね。私は旅が好きだから、けっこう旅行に行きます。

柏木 私も旅が嫌いなわけじゃないのよ。でも、何を持っていけばいいんだろうとかあれこれ考えすぎて、行く前に疲れちゃうから、腰が重くなりがち。

酒井 私は普段は、自然が豊かなところや珍しい景色のところに行くのが好き。この間は、エジプトに行ってきました。

柏木 私はパリとか、都会がいいわ。

酒井 行きたい場所が違うから、なかなか一緒に旅ができないのよね。（笑）



柏木 お仕事で何度か一緒に旅したけれど、その時は本当に楽しかった。私の日頃の楽しみといえば、習いごとかしら。好きな歌を弾き語りで歌いたいと思ってギターを習っているけれど、練習不足でなかなか上達しない。いつでも練習できるよう、よく見えるところに置いてあるんだけど。（笑）

酒井 確か以前、サクソフォンを習っていなかった？

柏木 娘二人と「ママエセフィーユ」という三人組ユニットを組んで、コロナ前は時々コンサートをしていたんだけど、毎回サックスやタップダンスに挑戦しました。私はけっこう好奇心が旺盛なんだと思う。

酒井 娘さんたちとユニットを組んで、長いわよね。

柏木 もう20年を超えました。いろいろなことに挑戦して、自分に向かなかったものはやめて、本当に好きなことを続けるようにしています。

酒井 そのチャレンジ精神が、柏木さんの若々しさの秘訣かも。

柏木 考えるより先に、とりあえずやってみる。やらないことには、自分に向いているかどうかわからないもの。

リフレッシュできるお洒落や友人との時間

酒井 私と柏木さんは、たまに歌舞伎や宝塚を観たり、食事したり、つかず離れずの仲がずっと続いてきたでしょう。高齢になるとなおさら、そういう友人は貴重だなと思うの。

柏木 同感。私は麻雀仲間がいて、家で時々麻雀をやるの。頭の体操にもなるし、家族だけでなく、他人と接するのも大事だと思っているから。

酒井 私は会津の大内宿にバスツアーで行って、その中のメンバーの一人と気が合って、旅友になりました。行きたいところが似ているので、海外にも一緒に行ったり。

柏木 和歌子ちゃんは自然体で、《芸能人》という枠からスッと飛び出すから、お友だちができやすいんだと思うわ。

酒井 柏木さんは、お洒落も毎日の張り合いになってるんじゃない？ インスタを見ると、いつも素敵だもの。

柏木 昔からお洒落をしてウインドウショッピングをしたり、きれいな建物を観たりするのが好きだし、百貨店をぶらぶらしてどんなものが流行っているのかをチェックするのが楽しくて。

酒井 一日中、家にいることってまずないんじゃない？

柏木 それが、昼間は人様には見せられないような服装で、お掃除や家のことを精一杯こなしているのよ。「はい、ここまで」とやり終えたら、着替えてお化粧して、「さぁ、お出かけ」とモードを切り替える。誰かに見せようとかではなくて、自分で「違う人になろう！」という感じです。

酒井 私は近所に出かける時はすっぴん。眉毛さえ描いておけば、あとはマスクで大丈夫。

柏木 そういえば最近、カフェに行くの。母がカフェ好きで、それにつきあってくれていた娘もカフェ探しが好きになったようで。「新しいお店ができたみたい。行かない？」とLINEしてくれる。ある程度の年齢になると、新しいところに行くのは刺激になっていいらしいのよ。

酒井 私は父が亡くなってから、よく母と散歩して、ランチを食べたりしていました。母は92歳で亡くなる寸前まで、元気で出歩いていたの。そういう何気ない時間も、私にとっては貴重な思い出だわ。

柏木 トイプードルのアンドレアも、私を癒やしてくれる。カフェも、犬が入れるお店を探して。前の子が亡くなって、あまりにも悲しかったのでもう飼わないつもりだったけれど、もし私に何かあったら娘が面倒をみてくれるというので飼いました。

酒井 柏木さんは、生活を楽しむのが本当に上手ね。

柏木 私ね、今はまったくストレスがないの。楽しいことをしていると、不安なんてどこかに行ってしまう。

酒井 私もたまに将来のことがふと不安になる瞬間はあるけれど、持続しない。すぐ忘れちゃう。それに、くよくよ考えている時間がもったいない。70歳を過ぎてから、1年があっという間でしょう。だから「今」を大事にしないと。

柏木 今が一番若いんですもの。

酒井 その通り。健康維持も、がんばりすぎず、ほどほどにがんばりたいわね。

柏木 あとは、心から楽しいと思えることをする。そうすれば、自然に若々しく元気でいられるんじゃないかしら。