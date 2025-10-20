高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第16回が10月20日に放送され、話題を呼んでいます。

１

松野家の借金返済のため、遊郭での客引きを始めた銀二郎。それを見つけた勘右衛門が銀二郎に激怒。「恥をさらして得た金など松野家にはいらん！」とまで言ってしまいます。

【写真】銀二郎の手紙を読み悲鳴をあげたトキ。怪談のような演出で…

心が折れた銀二郎が出奔するという展開が描かれ、SNSやコメントでは視聴者からさまざまな声が上がりました。

＊以下10月20日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

傳（堤真一さん）の死から数日、機織り工場は閉鎖が決まり、トキは仕事を失ってしまう。

借金取り・森山（岩谷健司さん）は容赦なく松野家に返済を要求し、トキに遊女となるよう提案する。

それでも、なんとかなるとお気楽な松野家の面々の中、銀二郎（寛一郎さん）は一人、危機感を覚える。

銀二郎はトキを守るため、仕事を増やそうと森山に仕事を紹介してもらうが、朝から朝まで働くことになった銀二郎の負担は相当なものだった。



遊郭で客引きをするようになった銀二郎だが、勘右衛門に見つかってしまう。



「我が家の格が下がる」と怒る勘右衛門に銀二郎は「格を気にしとる暇はございません」と反論。「一家５人、生きてゆかねばならぬのでございます。おじじ様もいっそ、鎧や刀を売ってお金を作ってはいかがですか？」と訴える。



それを聞いた勘右衛門は「お主が恥をさらして得た金など松野家には要らん」と言ってしまう。



帰宅した銀二郎はトキを外に連れ出し、「どこか遠い町で暮らしませんか？２人きりで」と誘うが、トキは即答できない。



翌朝、銀二郎は手紙を残して姿を消してしまい――。

＜視聴者の声＞

松野家の借金ため必死で働く銀二郎に対して、どこか呑気な松野家の面々。SNSやコメントでは、出奔してしまった銀二郎に同情する声が目立ちました。

「新婚早々コキ使われて耐えて来たけど我慢の限界だよね」

「ヒロインの夫がここまで苦労・苦悩する朝ドラは観たことない。」

「３つの仕事掛け持ちして自分で作った借金でもないのに返すためにおトキちゃんを遊郭に売らせないために働いていたのに『恥を晒した金などいらん！』って言われたらそりゃ心だって折れる」

「おトキちゃんを遊女にさせないために仕事を増やして頑張って来たのにおじじ様にあんな風に言われたらなあ。銀二郎さんに同情する」

といった声があふれました。

フミの発言にも注目

勘右衛門の言動が注目される一方で、トキの母・フミの言動におそろしさを感じた人もいました。必死に働く銀二郎について、フミは「働き者だね、銀二郎さんは。本当、助かるわ」と話したからです。





（『ばけばけ』／(c)NHK）

「観てて堪えたのは勘右衛門さんではなくおフミさんの『ほんと助かるわ〜』でした。心配じゃないんだ。その一言に松野家が銀二郎さん一人に寄っかかっている状況が現れていて、こんなに怖い一言なかった。まさに怪談」

出奔した銀二郎が東京にいることがわかると、勘右衛門は鎧や武具を売りました。そのお金で、トキは東京の銀二郎に会いに行くことになったのです。

「銀二郎、逃げきってほしい」「銀二郎は戻ってもあの生活が待っているのだから、そのまま逃げ切ってもいいのでは」



など、「銀二郎は松野家に戻らなくていい」という声が目立ちました。



ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。