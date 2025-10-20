ÂçÁêËÐ¡¦°¤±ê´ØÅÐ¾ì¤Ç¡Ö¤¢¤Ó¡×¥³¥é¥Ü¡ª¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢26Æü¾ÅÆîÀï¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¡×¡¡Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¤Î¥Û¡¼¥à¾ÅÆîÀï¤ò¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£½÷À¤ÎÍè¾ì¼ÔÀèÃå1000¿Í¤Ë¸ÂÄê¤Î±þ±ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢¼£ÎÅ¤ò·¼È¯¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡×¤òÅ¸³«¡£ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ç·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥óÏÓ¾Ï¤òÃåÍÑ¡£±þ±ç¤·¤ã¤â¤¸¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢GK±ÊÀÐÂó³¤¡¢DFÆàÎÉÎµ¼ù¡¢¾®ÅÄ°ïµ©¡¢ÅÄÂå²íÌé¡¢Á°ÅèÍÎÂÀ¡¢MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¡¢½Å¸«ËïÅÍ¡¢FW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Î8Áª¼ê¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬»äÉþ¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£9·î¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥±¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤¤³¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö½÷À¤ÎÊý¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¤ò1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶å½£¾ì½ê¤ò¹µ¤¨¤¿ÂçÁêËÐ¤Î°¤±ê¤¬ÅÐ¾ì¡£19Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¡Ö¥¢¥Ó¡¼¥í¡¼¥É¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ó¡×¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£