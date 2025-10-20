オデッセイ、ピン、テーラーメイド、キャメロン……売り上げトップ5位のパターはなぜ売れる？
様々なタイプのパターが発売されているが、どんなモデルが人気があるのかを調査。人気モデルの売れる要因について調査してみた。
【写真】人気トップの『スパイダーZT』の評価は？ 3位の『オデッセイ』ゼロトルクのコロがりは？
10月の初週のパター売り上げランキングは以下の通りとなる。『テーラーメイド スパイダー ZT』『ピン スコッツデール』『オデッセイ Ai-ONE スクエア 2 スクエア』が熾烈な争いをしていることが分かる。今回、パターに精通するプロ・追分浩一にそれぞれのモデルの性能を試打調査してもらった。各モデルには、ブレード型、マレット型、ゼロトルク型なども含まれており、それぞれの試打表を記しているので、じっくりと性能を吟味してほしい。【10月のパター売り上げランキング】1位 テーラーメイド スパイダー ZT2位 ピン スコッツデール 3位 オデッセイ Ai-ONE スクエア 2 スクエア4位 タイトリスト スコッティ・キャメロン スタジオスタイル5位 テーラーメイド スパイダー ツアーX※矢野経済研究所の9月29日〜10月5日の統計データ【1位 テーラーメイド スパイダー ZT】「ゼロトルクは独特の形状、振り感がありますが、最も違和感がなかったのが『ZT』。一般的なパターに近い感覚で打てます」【2位 ピン スコッツデール 】『スコッツデール アンサー2D』「ちょっと不思議な打感とコロがりの良さ。決して打感が硬いわけではないのにコロがりが良くて、最後のひと伸びがある球が打てます」『スコッツデール DS72』「ミッドマレット形状のストレート系で振り感、寛容性、操作性のバランスがイイ。他の『スコッツデール』より打感が柔らかいです」『スコッツデール プライム タインC』「ツノ形状としては小振りヘッドなので構えやすい。センターシャフトでフェースセンターに当てやすいが、芯を外したミスにはシビアです」【3位 オデッセイ Ai-ONE スクエア 2 スクエア】『Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード』「ジェイルバードのアライメントとトルクレスな振り感が絶妙に融合。グリップが太いので長尺パターを使っていたタイプにもオススメですね」『Ai-ONE スクエア2スクエア ♯7』「今までツノ形状が苦手な人でも、このパターならバックスイングでまったくヘッドがブレないので、ヘッドの重さだけでストロークできます」『Ai-ONE スクエア2スクエア MAX1』「重心を深くすることによって、ゼロトルクの弱点でもあったミスヒットの弱さを解消。左右だけでなく上下のミスにも強いですね」【4位 タイトリスト スコッティ・キャメロン スタジオスタイル】『スタジオスタイル ニューポート2』「キャメロンのパターは柔らかいけどソリッド感がある独特なフィーリング。コロがりが良いだけでなく綺麗な順回転で出球が安定します」『スタジオスタイル スクエアバック』「シルバーとブラックのアライメントで構えやすさは抜群。ブレードの雰囲気を残しつつ、ストロークの寛容性を高めています」『スタジオスタイル ファストバック』「直進性がありつつ、わずかに開閉できる絶妙なパター。今までストレート系を使っていて、少し操作性が欲しい人にピッタリです」【5位 テーラーメイド スパイダー ツアーX】『スパイダー ツアーX クランクネック』「寛容性も高くてコロがりもイイ。その上でブレードパターの感覚で打てるので『ブレードしか打てなかった人』でも使えます」『スパイダー ツアーX トゥルーパス スモールスラント』「『クランクネック』と比較するとネック周りがスッキリしているので構えやすい。つかまりが良いので右に抜けるミスが減ります」また、今回ヘッド軌道別にモデルを4タイプに分類しているので、パター選びの参考にしてほしい。【今回の試打リスト】★フェースを開閉できる 『アーク系』オデッセイ：Ai-ONE ミルド0NE Tテーラーメイド：TPトラスパター B1TH トラスヒールスコッティキャメロン：スタジオスタイル ニューポート2スコッティキャメロン：スタジオスタイル ニューポートプラススコッティキャメロン：スタジオスタイル スクエアバックスコッティキャメロン：ファントム5.5ピン：スコッツデール アンサー2Dミズノ：M.クラフト OMOI No.2コブラ：LIMIT3D ピスタ-45 3Dプロギア：PRGR デザインパターBC-33プロギア：PRGR デザインパターMS-63PXG：バトルレディ2 トルピード★わずかに開閉する 『セミアーク系』オデッセイ：マイクロヒンジ 2-Ball V-Lineオデッセイ：Ai-ONE トライビーム 2-Ballテーラーメイド：スパイダー ツアーX クランクネックテーラーメイド：スパイダー ツアーX トゥルーパス スモールスラントスコッティキャメロン：スタジオスタイル ファストバックコブラ：LIMIT 3D ENZO-3D★真っすぐ打てる 『ストレート系』オデッセイ：Ai-ONE ジラフビーム ジェイルバード ミニピン：スコッツデール DS72ピン：スコッツデール プライム タインCピン：スコッツデール CRAZ-Eミズノ：M クラフトXキャスコ：9/9 デルタフェース タートル GOLD9/9本間ゴルフ：SAKATA LAB CNC プレミアム パター LOONG本間ゴルフ：SAKATA LAB CNC プレミアム パター メカニック★トルクゼロの新感覚 『ゼロトルク系』オデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバードオデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア ♯7オデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア MAX1オデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア MAX ストライプテーラーメイド：スパイダーZT（スタンダード）PXG：へルキャット ZTL.A.B.GOLF：OZ.1L.A.B.GOLF：DF3■解説 追分浩一おいわけ・こういち／パターの素材、形状、設計に精通しているティーチングプロ。自らパターロボットを製作してパッティングのメカニズムを研究するパターマニア◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用“セミアーク系マレット”、ショートパットが入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』を読めば、その秘密がわかる。
