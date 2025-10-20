今季初Vの木村彩子が14位浮上 TOTO出場者も決定【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第30戦「富士通レディース」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でシーズン初優勝を挙げた木村彩子が200ptを獲得。今季通算を984.35ptとして、22位から14位に浮上した。ランキング1位は佐久間朱莉（1979.11pt）がキープ。2位以下は神谷そら（1737.64pt）、河本結（1487.7pt）、菅楓華（1374.9pt）、高橋彩華（1288.31pt）と続いている。今大会終了時のランキングによって、日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」（11月6〜9日/瀬田GC）に出場する日本ツアーメンバーも決定。米ツアーを主戦場にする山下美夢有、岩井千怜、竹田麗央、特別保障制度が適用されている小祝さくらを除き、MR39位の青木瀬令奈までの上位35人が切符をつかんだ。
