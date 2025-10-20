日本OP制した片岡尚之は145ランクアップ 欧州2位の中島啓太は101位に浮上【男子世界ランキング】
10月19日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
先週の国内男子メジャー「日本オープン」でツアー通算2勝目を飾り、来季の海外メジャー「マスターズ」と「全英オープン」の出場権を得た片岡尚之は、145ランクアップで355位に順位を上げた。DPワールド（欧州）ツアー「DPワールド・インディア選手権」で今季の米ツアー年間王者に輝いた34歳、トミー・フリートウッド（イングランド）と優勝争いを演じ、惜しくも2位となった中島啓太だが、今回の結果により134位から101位にランクアップした。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）。2位にローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位にシャウフェレとなった。日本勢トップは、松山英樹の18位。その後、中島（101位）、久常涼（121位）、比嘉一貴（126位）、金谷拓実（127位）、来季米ツアーへの昇格を決めた平田憲聖（141位）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子世界ランキング
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
“肩から肩”で始まったスイング改造と片山晋呉の助言 片岡尚之が4年ぶり2勝目でうれし泣き「マスターズまで死ぬ気で努力する」
石川遼は15度目の“日本一挑戦”も1打差惜敗 メンタル面に及第点も技術は「あしたからの練習にぶつけていく」
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
先週の国内男子メジャー「日本オープン」でツアー通算2勝目を飾り、来季の海外メジャー「マスターズ」と「全英オープン」の出場権を得た片岡尚之は、145ランクアップで355位に順位を上げた。DPワールド（欧州）ツアー「DPワールド・インディア選手権」で今季の米ツアー年間王者に輝いた34歳、トミー・フリートウッド（イングランド）と優勝争いを演じ、惜しくも2位となった中島啓太だが、今回の結果により134位から101位にランクアップした。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）。2位にローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位にシャウフェレとなった。日本勢トップは、松山英樹の18位。その後、中島（101位）、久常涼（121位）、比嘉一貴（126位）、金谷拓実（127位）、来季米ツアーへの昇格を決めた平田憲聖（141位）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子世界ランキング
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
“肩から肩”で始まったスイング改造と片山晋呉の助言 片岡尚之が4年ぶり2勝目でうれし泣き「マスターズまで死ぬ気で努力する」
石川遼は15度目の“日本一挑戦”も1打差惜敗 メンタル面に及第点も技術は「あしたからの練習にぶつけていく」
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》