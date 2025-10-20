「ガザ和平合意」の交渉にも詳しいイスラム組織ハマスのリーダーがANNの単独取材で、「復興への議論が近く始まる」と明らかにしました。

【映像】ハマスリーダーワリード・アルキラニ―氏の発言

「今後数日の間に、復興に向けたロードマップを策定する試みが実施される。この計画が成功し、実行への道筋が見つかることを期待している」（ハマスリーダー ワリード・アルキラニ―氏 以下同）

ハマスのリーダー ワリード氏は、和平合意の「第2段階」に向けた協議が近く始まると示唆しました。ただ、イスラエルの攻撃で人質の管理担当者が死亡し、「第1段階」で定めた遺体の返還には時間がかかると明かしました。

「ハマスと民間防衛隊は、がれきを除去し遺体を収容するために重機を必要としている。また、一部の地域は攻撃で様変わりしていて現地の特徴も変わってしまったため、時間が必要だ」

ハマスの武装解除に関しては、イスラエル軍の占領が続く限りは実現しないとの考えを示しました。ハマスの指導者らは今後もガザ地区に留まる一方で、戦後の統治には関わらないとし、将来の在り方は「パレスチナ人全体での合意が必要だ」と強調しています。

ガザ地区では、ハマスと対立する民兵組織との争いも激しさを増しているといいます。

「抑止力のため（民兵組織の）公開処刑が実施されたが、ガザの住民に与えた被害を考慮して、人々は私たちを支持した」

ワリード氏はイスラエル軍が民兵組織に物資や武器を与えるなど、協力していると語りました。（ANNニュース）