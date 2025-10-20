揺れるS&P500秋相場の真意、「ゴキブリ1匹」の不安と「Buy the Dip（押し目買い）」の楽観

S&P500とナスダック100が堅調ながら投資家心理には警戒感

S&P500は先々週（10月6日週）の下げから反発し、先週は1.7％上昇しました。ナスダック100も大型テクノロジー株の上昇に支えられ、2.46％の上昇率を記録しています。数字の上では堅調に見えますが、投資家心理には明確に警戒感が広がっています。

投資家のセンチメントを測る恐怖指数（VIX指数）は先週月曜日（10月13日）に20を下回っていたものの、金曜日（10月17日）には一時、28を超えました。これは2025年4月の「関税ショック」以来の水準です。市場全体に「何かが起きるかもしれない」という緊張感が漂っているのです。

地方銀行の不正融資問題に注目

先週（10月13日週）、投資家心理を冷やしたのは、米国内の信用市場に表れた不穏な動きでした。地方銀行ザイオンズ・バンコープ［ZION］は、関連する融資に不正があったとして借り手を提訴し、第3四半期に約6,000万ドル（約90億円)の貸倒引当金を計上したと発表しました。

ウェスタン・アライアンス・バンコープ［WAL］も担保不履行を理由に、法的措置を取ったことを明らかにしています。このニュースを受け、両行の株価は木曜日（10月16日）にそれぞれ13％、10.8％急落しました。9月に発生した2件の大規模デフォルトですでに神経質になっていた投資家たちが、このニュースを見て一斉に売り逃げたようです。

また、ジェイピー・モルガン・チェース［JPM］の ジェイミー・ダイモンCEO は、「ゴキブリが1匹いれば、必ず他にもいる」と警鐘を鳴らし、この発言が市場心理を一段と冷やしました。一方で、先週の急落を過剰反応と捉え、ザイオンズ・バンコープ株を好機と見て格上げしたアナリストもおり、市場の見方は明暗が分かれています。

金融セクター全体でみると決算発表は堅調

先週後半は地方銀行の不正融資問題が注目を集めましたが、金融セクター全体では堅調な決算発表が行われています。ジェイピー・モルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ［WFC］、バンク・オブ・アメリカ［BAC］、シティグループ［C］、ゴールドマン・サックス［GS］、モルガン・スタンレー［MS］など大手銀行は、いずれも第3四半期決算で市場予想を上回る収益を報告。

特に、バンク・オブ・アメリカは純利益が前年同期比23％増、投資銀行部門は43％増という驚異的な伸びを示しました。モルガン・スタンレーも株式市場の活況とM&A再活発化に支えられ業績が回復しています。

ただし、ダイモン発言や信用不安で地方銀行には上値の重さも残ります。とはいえ、多くのストラテジストは、これは2008年型の連鎖崩壊ではなく、過剰債務セクターの部分的デレバレッジとみなしており、むしろ市場の健全化プロセスと捉えています。

米中貿易摩擦が再燃、政府高官の発言にマーケットは一喜一憂

そのほかに、株式市場を最も揺さぶったのは、再燃する米中貿易摩擦です。トランプ米大統領は先週、自身のSNSで「中国が米国産大豆を買わないのは経済的敵対行為だ」と投稿し、中国からの食用油輸入を禁止する可能性に言及。これが一時的に株価を押し下げました。

その後、米国通商代表部（U.S. Trade Representative） ジェイミソン・グリア氏と財務長官スコット・ベッセント氏が「中国はまだ輸出制限を実施していない。交渉の余地はある」と発言し、マーケットは安堵。米中首脳会談は10月末に韓国APECサミットで予定されており、強硬なレトリックの裏で「デスカレーション（緊張緩和）への回廊」が模索されています。

ベッセント氏は「最終的にはエスカレーションではなくデスカレーションが道筋になる」と述べ、市場もこれを好感して上昇、政府高官の発言に一喜一憂するマーケットが続いています。

株式市場の底堅さを支える個人投資家は押し目買いを活発化

恐怖指数（VIX指数）が急上昇する中でも、株式市場の底堅さを支えているのは依然として個人投資家（リテール資金）です。米国大手証券のチャールズ・シュワブ［SCHW］によると、第3四半期だけで新規口座開設が100万件を突破しており、株価が1～2％下落するとすぐに買いが入る「Buy the Dip（押し目買い）」の行動が再び活発化しています。

現在のS&P500の株価収益率（PER）は約25倍と高水準にありますが、株式のリスク・リワード（期待損失と期待利益の比率）の観点から見れば、企業業績の堅調さやFRBによる利下げ期待など、市場のファンダメンタルズは依然としてポジティブです。したがって、2025年末までにS&P500が7,000ポイントに到達する余地があると見ています。

今週（10月20日週）は、現地時間火曜日（10月21日）引け後のネットフリックス［NFLX］、現地時間水曜日（10月22日）引け後のテスラ［TSLA］、この2社の決算発表に注目です。

岡元 兵八郎 マネックス証券 チーフ・外国株コンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー