今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月20日（月）〜10月26日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月20日（月）〜10月26日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、なかなか会えない友人や遠くに住んでいる家族などと久しぶりに会えそうです。色々な話をしていると、これまで頑張ってきて良かったと思えることでしょう。日中は集中力が増すようなので、急ぎのものなど早めに片付けると◎ 恋愛は、秋の味覚を楽しむなど季節の要素があるデートをすると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
来年のカレンダーや手帳を選ぶと◎ 華やかでテンションが上がるようなデザインのものを選ぶと良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
