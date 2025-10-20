「父・吉田茂」の死を境に

吉田茂氏が死去したのは、1967（昭和42）年10月20日のこと。享年89。外相、総理として戦後日本の基礎を築き、1951年（昭和26）9月8日に首席全権としてサンフランシスコ平和条約および米国との安全保障条約に署名。戦後初の「大勲位菊花章頸飾受」を受章し、ノーベル平和賞に3度推薦、総理経験者としては初の国葬……といった説明が野暮に思えるほどの有名政治家である。

【写真】葉巻を加えてカメラを見つめ…大磯の邸宅でポーズを取る吉田茂氏 1957年の貴重な「リラックス写真」

それだけに、生前はその一挙手一投足が注視され、さまざまな批判にさらされることもあった。そんな吉田氏の死去を受け、当時の「週刊新潮」はこう報じている。

吉田茂氏（新潮社1957年撮影）

〈「父・吉田茂」の死を境に、遺族たちはよりいっそうの名声と世間の注視を受ける立場に立った。遺族の立場からいえば、いや応なく、そういう立場に追い込まれたといえそうである〉（1967年11月4日号「吉田四姉弟の人生態度 名声と注視の中での生き方」より）

強い個性でも知られた吉田氏は、雪子夫人（1941年死去）との間に5人の子（次女は夭逝）をもうけた。常に注目される父親の元で、子供たちはいったいどのように育ったのか。「週刊新潮」の過去記事で、まずは吉田家の子育て流儀や雪子夫人の素顔を紐解く。

（以下、引用部分はすべて「週刊新潮」1967年11月4日号「吉田四姉弟の人生態度 名声と注視の中での生き方」からの抜粋。一部の表記は現在に即したものに修正しています）

＊＊＊

つき合い始めて1年で「父は総理」と

まずは〈ほとんど世間に知られていなかった〉という長女と次男について。長女の桜子さんは戦前に外務省の男性と結婚し、伴侶の死後は都内のカトリック系病院で奉仕生活を送ったという。

学者肌だったという次男の正男氏（2005年死去）は、複数の言語をあやつるエンジニアとしてGHQや国連関係のポストに就き、大学教授も務めた。ある外務省の高官は〈連日のように顔を合わせていた〉というGHQ時代の正男氏について、こんなエピソードを披露している。

〈「ところが彼は、父親のことを一言もいわない。こちらは外務省の後輩として、吉田さんにも可愛がられていたのだが、その私も『吉田』という名前を彼の親父さんに結びつけたことはなかった。それが、つき合いはじめて1年してからだったと思う。なにかの話のついでに彼が『父は総理だもんだから……』といったんです」〉

この高官氏は「からかわれた」と思うほどのショックを受けたというが、「週刊新潮」はこう続ける。

〈事実、人をからかうのが好きな父親の吉田氏なら、このぐらいのイタズラはやりかねない。だが、正男氏は、どちらかといえば母親の雪子夫人の生真面目な性格を受け継いでいる人だ。もちろん、イタズラでもなんでもなかった〉

雪子夫人は「カトリックの教義みたいな方」

またこうも続ける。

〈（正男氏のエピソードは）それだけ吉田さんが公私の別をわきまえた人で、子弟に対して「親は親、子は子」という生き方を貫いていたということかもしれない〉

吉田氏の「親は親、子は子」という考えは、麻生太郎氏（85）の母で吉田氏の三女・麻生和子さん（1996年死去）についてのエピソードからもうかがえる。（以下、文中の「大磯」は吉田邸があった神奈川県大磯町）

〈麻生和子さんについては、一時期、“大磯の淀君”という名がつくほどの可愛がり方だった。大野伴睦氏（1964年死去）が、彼女に「大野さんは、バーバリズムね」との評価を受けたために、大臣のイスにつけなかったという伝説すらある。だが、このような風説も、事実は相当な誇張があったようである〉

吉田氏の死去後、子供に対する吉田氏の姿勢を「英国流の個人主義」として評価する向きがあった。だが、親交のあった作家の今日出海氏（1984年死去）はそれを否定する。

〈「そんなのではない。あの人は士族の出。お母さんは幕府の儒学者、佐藤一斎の孫ではないか。ほかから持って来たものではなく、あの人の身に持って生まれついたものですよ」〉

徹底した「親は親、子は子」

子供に対する厳しさは、雪子夫人のほうが上だったという声もある。三菱財閥の創業者・岩崎弥太郎氏の孫で、児童養護施設「エリザベス・サンダース・ホーム」の創設者である沢田美喜さん（1980年死去）は、雪子夫人を「カトリックの教義みたいな方」と表現した。

〈「実に礼儀作法にきびしい、マジメな人でしたわね。（中略）茂さんに対するしつけも厳しかったわよ。いつだったか、吉田さんご自身からうかがったのだけれど、吉田さんが役所から帰ってきて、浴衣を着て晩酌でもと思ったら、奥さまにうやうやしく、『パパさまは、おハカマをおはきあそばせ』といわれて、とうとう浴衣の上に、ハカマをはいて食卓についたのだそうよ。武者修行の剣道家みたいだ、なんておっしゃってらした」〉

子供に対する厳しさが雪子夫人に起因していたとしても、吉田氏の「親は親、子は子」という姿勢は徹底したものだったという。たとえば、女学生時代の麻生和子さんの場合。

〈友人のところで遊んで、真夜中に帰宅しても、吉田さんは一言も文句をいわなかったという。いまどきの話なら珍しくもないが、当時はまだ「夜に外を出歩く婦女子」が眉を顰められていた時代である。吉田さんの一種、放任主義とも呼ぶべきこの教育法は、実はわが子に対する絶対の信頼感に支えられていたのかもしれない〉

＊＊＊

第2回【「死んだら世間がベタぼめなのに驚いた」 死去から58年「吉田茂」、初孫「麻生太郎」が27歳当時に明かした“偽らざる気持ち”】では、吉田氏の「親は親、子は子」という考えを如実に表すエピソードや、吉田氏の初孫である麻生太郎氏が若き日に語った言葉などを伝える。

デイリー新潮編集部