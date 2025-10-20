第1回【“日本ロックの原点”を見た少年──ミッキー吉野が語る原体験とゴールデン・カップス時代】のつづき

現在、ゴダイゴとして「結成50周年ライブ」ツアーを行うミッキー吉野（73）が、自身の音楽人生を振り返る。1970年に「ザ・ゴールデン・カップス」を脱退後、1971年には、後に「ゴダイゴ」のベーシストとなるスティーブ・フォックスとバンド「サンライズ」を結成。さらに同年9月に米国のバークリー音楽院に留学した。卒業後、1974年に帰国。バンド活動の傍ら、音楽プロデューサーのジョニー野村の紹介で、あるボーカリストに会う。それがタケカワユキヒデ。後のゴダイゴのボーカルだった。

（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真】ザ・ゴールデン・カップス時代ほか 貴重カットでミッキー吉野の音楽人生を振り返る

世界を目指す英語詞で

タケカワとの邂逅は、当初タケカワのアルバムとして制作されていた、後のゴダイゴのファーストアルバム「新創世紀」のレコーディング時。タケカワは1975年、シングル「走り去るロマン」でデビュー。直後にその曲を含む同名アルバムを、さらに年内にシングル2枚を出したタケカワに対し、ミッキーは「いい曲を書くのに、売れないなあ」という思いを抱いていた。

ゴダイゴ（1980年）

「米国に行って分かったのは、やっぱり『バンドが楽しい』っていうこと。周りには『なんで音大（バークリー音楽院）まで出て、またバンドやってんだ』なんて言われたけれどね。それとは別に、カップスの頃は英語詞のシングルも出したことがあったのに、1970年代は日本語でやれ、というムードが強くて。でも僕は世界を目指そうと思っていたし、ロックには英語のイントネーションが合うから、英語詞の曲をやりたかった。そしてタケカワのアルバムも全曲英語詞だった。壁を壊すにはバンドのほうが力が強いから一緒になって戦おう、とタケカワと組んだんだよね」

タケカワにはアメリカンポップスやポップロックの要素があったと振り返る。

「作曲能力には驚いたね。カップスのエディ藩もそうだったけど、ソウルミュージックなどのブラック系ではなくて、ホワイトなソウルやR&B（リズム＆ブルース）の感覚だったんですよ。そういえば米国では当時まだ、黒人と白人のクラブが分かれていたほどの差別があった。僕はイエローだから差別ではなく、単に区別されていたけど、どちらとも交流し、仕事もできた。タケカワもそういう作曲ができると思ったね」

米国留学中からアイデアにあった「西遊記」

そうして構築した英語詞の世界は、ほどなくヒットする。1978年10月に放送が始まったドラマ「西遊記」（日本テレビ系）のオープニングテーマとして「モンキー・マジック」が全編英語詞のシングルとして同年12月にリリース。番組開始当日に発売されたエンディングテーマの「ガンダーラ」とともに大ヒットになった。実は米国留学中に「西遊記」をテーマにした音楽を作りたいと考えていたというから驚きだ。

「日本に帰ったら西遊記を題材に音楽を作ろうと思ってたところに、日本テレビからたまたまそういう話があったんでね。当初は、ゴダイゴには音楽家が集まっていたので、他人のアルバムでバックミュージシャンを務めたり、アレンジを引き受けたりしていた。でも他人のバンドでやっても、よその店の看板を塗っているようなもの。バンドの価値を上げるにはヒット曲を出すしかない、と考えたから、何としてもヒットを出そうと、『ガンダーラ』ではそれまでにしなかったアレンジをした」

目指したのは、米フォークグループの「ママス＆パパス」のような世界観だという。その代表曲のひとつ「夢のカリフォルニア」のような独特の哀愁を帯び、ビート感が前面に出てこないアレンジを意識した。

「カップスやママス＆パパス、来年でデビュー60周年を迎えるGSのザ・ワイルドワンズもそうだけど、ヒットしたのはみな12弦ギターの曲。『ガンダーラ』もそのイメージで、生でやるときは浅野孝已（ギター）に12弦ギターを弾いてもらった。加えてリズムもベースの音の長さからきっちりと合わせて。シンプルなものほど適当にやるとダサくなっちゃうから」

そうしたこだわりが、大ヒットにつながった。

スタンダードとなった曲たち 小学生も歌った「モンキー・マジック」「ガンダーラ」

まだまだ英語詞に対するハードルの高い時代に、西遊記のテーマとなった2曲は大ヒットしたわけである。

「あの頃、小学生がみんな『モンキー・マジック』って歌ってたよね。前半部分の英語はテキトーなんだけど、サビの部分だけはみんなちゃんと歌ってた（笑）。でもテキトーな英語詞の部分もみんなノッてた。それって“基本”だと思うんですよ。ノレれば人間ってポジティブになれるし。『ガンダーラ』も含めて、メジャーな曲調の多かったタケカワの作品の中では珍しくマイナー調で、最初、本人はあんまり好きじゃなかったんだよね（笑）」

反響の大きさは、全国津々浦々でしみじみと感じることとなった。

「最初は在来線の電車には乗れなくなったね。僕らが動くとみんなも動くから。僕はカップスのときに多少は知っていたけど『これが売れるということなのか』と改めて思ったね」

当時、プロデューサーのジョニー野村と「スタンダードを作ろう」と話していたが、図らずもそれが実現していたことになる。

「当時はもちろん実感なんてない。スタンダードって『マイ・ウェイ』など誰でも知ってる曲だからね。それがこれだけ長く歌われて。テレビで猿が出ると『モンキー・マジック』、鉄道関係のものなら『銀河鉄道999』、それに子どもに関係するものなら『ビューティフル・ネーム』が流れたりとかね。それも長くやってるから分かるわけだけど、幸せなことだし、うれしいね」

今なお求められ、コンサート回数も増加

そんな人気バンドだからこそ、今なお求められ続ける。1985年に一度解散したが、2006年には恒久的な再始動を宣言。ギターの浅野は亡くなったが吉澤洋治を迎え、5人でのツアー回数は増えて現在に至る。

「何しろ、（吉澤以外）70代のメンバーのバンドにしては、年に20回のコンサートって多いよね（笑）。特にここ2〜3年は動員数も増えてきた。ライブ中にドラムのトミー（・スナイダー）やタケカワが、『初めて来た人？』って会場に呼びかけて手を挙げてもらうと、結構多いんだよ。若い世代だけでなく、当時は子どもで来られなかった人もね。今回のツアーは新曲もないけれど、前半はさまざまなレパートリーをやって、後半はヒット曲。ほとんどみんなニコニコして帰ってくれるのがうれしいね」

もちろん新曲も作っているが、「まだいいものができないか」とあくなき探究心は変わっていない。来年は最初のシングル発売から満50年に当たる。「いいものができれば出したい」との思いは強い。現在開催中の「結成50周年ライブ」では8月24日の京都公演から、セットリストを一新。ツアーは来年にも続くが、「半年程度でセットリストは変えていきたい」というから、何度でも楽しめそうだ。11月は15日の浜北文化センター、30日の沼津市民文化センター(ともに静岡)、12月28日には那覇文化芸術劇場なはーと(沖縄)でのライブが待っている。

＊＊＊

第1回【“日本ロックの原点”を見た少年──ミッキー吉野が語る原体験とゴールデン・カップス時代】では、幼少時の音楽への思いやザ・ゴールデン・カップスでの活動などについて語っている。

デイリー新潮編集部