古くはグループサウンズ（GS）の「ザ・ゴールデン・カップス」、そして1970年代後半からは「ゴダイゴ」で活動してきたキーボーディストでソングライターのミッキー吉野（73）。特にゴダイゴはヒット曲がスタンダードとなり、今なお根強い人気を誇るが、その伝説のバンドの歴史を紡いできたミッキーに、自身の音楽観を尋ねた。

指揮者になりたかった幼少時

3、4歳の頃からピアノを習い始め、幼稚園児の頃から映画音楽に憧れていたという。

「ピアノは芸大の先生に教わっていたのですが、厳しくて、できないと指をひっぱたかれていた。今だとダメなんだろうけど（苦笑）。明治生まれの父が合唱団などで歌うのが好きで、伴奏をさせたくてピアノを僕に習わせたんじゃないかな。映画は西部劇『大いなる西部』や『愛情物語』が好きだった。西部劇のスケールの大きなシンフォニックなイントロや、愛情物語のピアノなんかに惹かれてね。親に聞いた話だけど、小さい頃は『指揮者になりたい』なんて話していたみたい。小さいながらに聴いているうちにノッていたんだろうね（笑）。小学校高学年頃からは、エルヴィス・プレスリーの映画を見るようになって、ピアノの連打など、ロックンロール的なものにインパクトを覚えた。それが中学になるとビートルズにつながっていったね」

最初のギャラは14歳で

米国のミュージシャンで俳優のリッキー・ネルソンの10インチ盤（25センチ盤）のLPを叔父が持っており、それも好んで聴いていた。日本でもジャズ系のミュージシャンがロックンロールの萌芽ともいえる音楽を奏で始めると、米軍キャンプなどへ演奏に訪れるように。最初のギャラをもらったのは14歳の時だという。

「横浜で、4つか5つのアマチュアバンドにいました。まだインターネットなんてないころだから、『あそこに上手い奴いるよ』なんていう噂だけで見に来た人に誘われてね。当時はせいぜいピアノかアコーディオンで、キーボードプレーヤーというのもいなかったしね」

中学の同級生にも「プロのミュージシャンになりたい」と話す友人がいた。が、「音楽で飯なんて食っていけないよ」と冷静に答えていたという。

「そう言ってた本人だけが音楽を続けているからね（苦笑）。今思えば、いつも自分にはアマチュア精神みたいなものがあった。常に『こういうのをやりたい、人のやってないことを探したい』と追求するようなアマチュア的な部分があったからここまで続いてきたんだろうね。その追求心が嫌になることもあるけど（笑）。プロだと、仕事的になっちゃう部分も出てくるからね」

16歳でザ・ゴールデン・カップス入り プロの道へ

1968年、シングル「長い髪の少女」がヒットした「ザ・ゴールデン・カップス」に加入した。当時まだ16歳。リーダーでボーカルのデイヴ平尾とは7歳も離れていた。プロのミュージシャンとしてのプレイもさることながら、バンドの人間観察を楽しんでいたという。

「あの年頃の1歳上は、すごく年上に感じる。当時、カップスは東横線で渋谷へ行っていたんだけど、平尾は電車に乗るときにビタミン入りの炭酸栄養ドリンクとスポーツ新聞を買って乗るわけ。僕らの年だとまだそんな習慣もないから『この人はこういう人なんだ』と。ルイズルイス加部（ベース、ギター）は桜木町駅から乗り込むと寝ちゃって、あの頃の東横線はまだほかにつながってなかったから、渋谷で折り返してそのまま桜木町に戻って、何にも考えずにそのまま帰っちゃうような人だったし（笑）。でもこの時の人間観察は、後にゴダイゴを結成してバンドのリーダーになると大いに役立ったなあ」

当時はジャズ喫茶を中心に活動していたが、カップスのみの出演時は昼に4回、夜に4回も演奏していた。

「でも昼の最初の1、2回はフルメンバーがそろわないんですよ（苦笑）。3人や4人でやって……。今思うとすごいバンドだったね。それでも多くの人が聴きに来てくれた。今思えば、来てくれた人は踊っていても怒られず、自分を解放できていたんじゃないかな。当時の横浜の特徴として、基本的に客が踊れないバンドはクラブなどをクビになっていた。今でいうグルーヴやビートがないと、バンドとしての仕事にならなかったんだよ。それで鍛えられていたんだね」

ロック色の強かったカップス

当時、ザ・スパイダースやジャッキー吉川とブルー・コメッツなどが先鞭をつけたGSブームにおいて、カップスはロック色の強いバンドでもあった。

「GSってエンターテインメント色もあって、僕はスパイダースが好きで中学の頃よく観に行ったんだけど、ブームが（終わるまでが）すごく早かったですよね。1970年に入るとロックになっていった。まあGSもバンドだし、楽器を弾きながら歌うという意味では同じ。ただ著名な作詞家や作曲家の先生の歌をやれとか、まだいろんなものを押し付けられる時代でね。デビューするならこの曲にしろ、とかね」

ライブでは英語詞の曲ばかりをやっていたカップスだったが、デビューシングル「いとしのジザベル」はなかにし礼作詞、鈴木邦彦作曲。つづく「銀色のグラス」「長い髪の少女」も橋本淳作詞、鈴木邦彦作曲。いわゆる当時の「歌謡曲」に属する曲で、それまでのカップスの路線とは毛色が違ったことも確かだった。

「でも長いことやってきたから、気付いたことがある。『銀色のグラス』なんかは音楽の形としてはロックンロールじゃないけれど、スピリットは社会や親、教師への反発などが入っていたからロックンロールなんだよね。だから、普通ならきれいに演奏するところを大音量でガーンとやっていた。『いとしのジザベル』もそうだけど、バラードで入ってムードを出してから、アップテンポになる曲調はクレージーキャッツのような感じもある。でも中身はロックのスピリットなんだよ」

残念ながら、2025年5月にギター、ボーカルのエディ藩が亡くなり、主要メンバーで残ったのはミッキーのみとなってしまった。エディ藩が存命だった2022年にリリースしたセルフカバーアルバム「Keep On Kickin' It」には「銀色のグラス」が収録されている。ミッキーとエディがコーラスを担当したほか、Charがボーカルとギター、ハマ・オカモトがベース、金子ノブアキがドラムを担当した。

「僕がガンガンとオルガンを弾いたので、（英ロックバンドでキーボードに特色を持つ）ディープ・パープルみたいな感じにもなったよね。ハマ君なんか完コピしてきたし、みんなカップスが好きで、影響されたと言っていたよ」

