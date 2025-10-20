◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ―マリナーズ（2025年10月19日 トロント）

ブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（22）が19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に先発。崖っぷちの一戦で6回途中2失点と試合をつくった。

初回はシーズン60発のローリーを空振り三振に仕留めるなど、3者凡退と上々の立ち上がり。2回も相手打線を3者連続三振に斬った。

2点を先制した直後の3回表は2四球などで1死満塁のピンチを招き、ローリーを迎えたが、宝刀スプリットで一ゴロ併殺。4回も1死満塁からクロフォードをスプリットでニゴロ併殺に仕留めると5回も1死一塁でロドリゲスを遊ゴロ併殺と3イニング連続併殺と粘りの投球で0を並べ続けた。

5―0の6回に2死からネーラーに右越えソロを被弾し、次打者・アロザレーナに右前打を許したところで降板。それでも2勝3敗で迎え、負ければシーズン終了の崖っぷちの一戦で大仕事を果たし、ベンチに戻る際には本拠ファンから大きな拍手で称えられた。

打線は3回に2点を先制すると、4回にはバーガーの2ラン、5回にはゲレロのソロで5回までに5点を奪って援護した。

2024年のMLBドラフト1巡目（全体20位）で指名されたイエサベージは9月にメジャーデビューしたばかりの新人右腕。レギュラーシーズンはわずか3登板ながら、今月5日（同6日）のヤンキースとの地区シリーズ第2戦で球団最年少記録の22歳69日でポストシーズン(PS）初先発。5回1/3を無安打無失点、球団のPS新記録となる11三振を奪うなど、新人らしからぬ投球を続けている。