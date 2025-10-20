ABCテレビ入社11年目の福井治人アナウンサーに、クビの危機!? なんとしてでも成果を出したい福井アナは、タレントの河合郁人とともに、地元である兵庫県神戸市を訪れた。2人が調査したメルヘンすぎる元町駅交番には、壮大なストーリーが秘められていて……!?

【TVer未公開映像】「高校生のとき、付き合っていた子と来ました」 福井治人アナ、メリケンパークデートの思い出を調査中に語る

福井アナは、情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）及び同番組内の人気謎解きコーナー「なんでやねん!?」を卒業した古川昌希アナの後任。気合は充分すぎるほどあるが、就任後の最高得点は33点で、基本的に0点ばかりとっている。

そんな福井アナが挑んだ謎は、「神戸元町に“メルヘンすぎる交番”があるのなんでやねん!?」。神戸出身の福井アナはもちろんその交番を知っているため、共演者たちは「これはサービス問題」「じゃあ（点数は）大丈夫じゃん」などとニヤニヤ。中には、「クビをかけた……」「これで取れなかったらねぇ～？」といったコメントも飛び出し、福井アナは「クビはかけていない！」「まだ早い！ まだ1ヵ月ちょっとなので！」と慌てた。

問題のメルヘンすぎる交番こと元町駅交番は、JR元町駅の東口にある。見た目は海外の教会のようで、河合は「神戸といったらね、海外からいろいろなものが来たり、訪れたりしてきたわけでしょ」とポツリ。このひと言で河合と福井アナは、外国に関係するものがたくさんある海側へ向かい、元町のメインストリートである鯉川筋（こいかわすじ）にたどり着いた。

鯉川筋にある大丸神戸店の周辺は、明治時代に外国人が住み働いていた建物が数多く残る旧居留地だ。そのため福井アナと河合は、「メルヘンな交番は旧居留地に関係がある」と考えた……が、2人の予想は大ハズレだった。

兵庫の歴史に詳しい追手門学院大学の道谷卓先生いわく、元町駅交番の外観は「ある国の教会をイメージしている」とのこと。教会を模した交番をつくった理由には、「その国と神戸の壮大なストーリーが関係している」そうで、「交番があった鯉川筋は当時25万人が胸を躍らせて通った道」なのだとか。さらに道谷先生は、「（鯉川筋の）突き抜けたところにその国と直結するヒントがあります」と、福井アナと河合に伝えた。

そこで福井アナと河合は、鯉川筋の海側を徹底的に調査することに！ 神戸の中華街である南京町で、河合は日中友好を目的にした春節祭を知り、元町駅交番に中国が関係していると予想。これを福井アナは、「フェイクだと思います！」「そんな安直な答えは『なんでやねん!?』の答えにはないと思う！」と完全否定した。

調査を続行した福井アナと河合は、神戸初のアメリカ領事館である神戸メリケンビルにたどり着き、さらにはメリケンパークで日米関係のオブジェをたくさん発見。元町駅交番にアメリカが関係していると考えたが、あるものに衝撃を受けて考えを改めた。

それは、コロンブスの船サンタ・マリア号を復元してスペインから日本まで海を渡る、1992年の壮大なプロジェクトの記録。当時の船内見学会には、多くの人々が集まったという。「サンタ・マリア……マリア……教会？」という河合のひらめきもあり、彼と福井アナは最終的に、元町駅交番＝「スペインのコロンブスが夢見た日本への航海という壮大なストーリーを記念して建てられた交番」と予想した。

自信満々な福井アナと河合だったが、彼らの推理の結果は100点満点中0点！ スペインだけでなく、2人が予想したアメリカと中国も交番には関係なかった。本来彼らが調査すべきだったのは、ノーマークだった鯉川筋の山側を突き抜けた場所。そこには、「神戸港からブラジルに渡った人々の物語を伝えるミュージアム」と書かれた移住ミュージアムのほか、「ブラジル移民発祥の地」と記された石碑があった。

神戸との壮大なストーリーがある国とは、ブラジルのこと。実は、日本の人口が急激に増えた20世紀初頭に、豊かな生活を夢見た多くの日本人が神戸港からブラジルへ渡った。そこで1928年に開設したのが、今は移住ミュージアムとなっている国立移民収容所。ここで人々は、パスポートの申請や予防接種、ポルトガル語の研修など、ブラジル生活の準備をし、1971年までに約25万人が旅立ったという。

道谷先生によると、元町駅交番の外観は「移民の歴史を伝えるためにブラジルの教会をイメージした」のだとか。ちなみに、ブラジル生活への希望を胸に人々が歩いた鯉川筋は、当時「移民坂」と呼ばれていたそうだ。

なお、「神戸出身やけど知らない！」と福井アナがうなだれ、彼がまたしても良い結果を出せなかった「福井×河合のなんでやねん!?」は、10月14日に放送された。