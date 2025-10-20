¡È¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡É¼õ¾Þ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³DF¹â¶¶¤Ï¤Ê¡Ö¾¡Éé¤Ë¤âÆâÍÆ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×²¤½£±óÀ¬¤Ë½ÐÈ¯
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ñÆâÁÈ¤¬20Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é²¤½£±óÀ¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÆ±12°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¡¢28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÆ±13°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÈ¯Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿DF¹â¶¶¤Ï¤Ê¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¡Ë¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£¾¡Éé¤Ë¤âÆâÍÆ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¡£º£µ¨¤Ï»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Çº£²ó¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤ËÎ×¤á¤ë¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¶Ã¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¡£²¿¤è¤ê¤âÉáÃÊ¤«¤é»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜÀª¤Î¼õ¾Þ¤Ï6¿ÍÌÜ¡£²áµî¤Ë¤Ïß·Êæ´õ¤µ¤ó¡¢µÜ´Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Êý¤¿¤Á¡£»ä¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£