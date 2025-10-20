櫻坂46・村井優が初センターで魅せたダークな新境地！ナスカ作曲『Unhappy birthday構文』MV公開
2025年10月16日、櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday構文』のMV(ミュージックビデオ)が公開された。2025年10月29日(水)のCD発売に先駆けて解禁された映像に、ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【画像】新曲のジャケット画像を見る
■「優ちゃんのダークな感じ最高」初センターで新境地
同シングルでセンターを務めるのは三期生・村井優さん。公開されたMVでは、普段とは一転してダークな雰囲気をまとい、新たな一面を見せている。歌詞では生まれてきたことへの問いかけや、自分の存在に対する葛藤が描かれており、村井さんの切実な表情と周囲のメンバーの表情の対比が印象的だ。コメント欄では「優ちゃんってダークな感じもハマるよね」「ダンスがマジでカッコよすぎる」など、これまでとは違う村井さんの魅力に驚きと称賛の声が相次いだ。
また、ティザー映像のイントロが「このピアノ色、ナスカっぽいね」とファンの間で話題となっていたが、MV公開とともに作曲が音楽ユニット・ナスカであることが判明。「1年ぶりの表題ナスカありがとう」「ナスカ楽曲のピアノ×ベース×転調が好きすぎる」「過去一好きな曲かも」といった喜びの声も寄せられた。
■収録内容は新曲6曲＋英語版『Buddies』
今作には、タイトル曲のほか、先行配信中の四期生楽曲『Alter ego』、三期生・谷口愛季さんがセンターを務めるBACKSメンバーによる『木枯らしは泣かない』など計6曲の新曲を収録。さらに、デビューシングルに収録されファンの定番曲となっている『Buddies』の英語版も初収録される。
■豪華特典映像でライブの感動を再現
特典映像として、2025年6月に有明アリーナで開催された四期生初の単独ライブ「First Showcase」、7月の「12th Single BACKS LIVE!!」から各メンバーのセンター楽曲を抜粋した「Center Performance Collections」を収録。大きな話題となった『港区パセリ』のライブ映像も初映像化され、ファン待望の内容となっている。
■初回限定盤、形態別収録内容をチェック
【初回仕様限定盤】各2000円※CD＋Blu-ray
■TYPE-A
CD収録曲：木枯らしは泣かない
Blu-ray：12th Single BACKS LIVE!!前編(港区パセリ、美しきNervous、恋が絶滅する日 ほか)
■TYPE-B
CD収録曲：青空が見えるまで
Blu-ray：12th Single BACKS LIVE!!後編(ブルームーンキス、Cool、泣かせて Hold me tight! ほか)
■TYPE-C
CD収録曲：I will be
Blu-ray：四期生「First Showcase」前編(特技披露、私服ファッションショー ほか)
■TYPE-D
CD収録曲：Buddies (English Version)
Blu-ray：四期生「First Showcase」後編(自業自得、静寂の暴力、櫻坂の詩 ほか)
※全形態共通収録曲：Unhappy birthday構文、Alter ego(＋各OFF VOCAL ver.)
※特典：応募シリアルナンバー、生写真ランダム封入
2025年11月にはシンガポールの「Anime Festival Asia」、2026年1月には「FUKUOKA MUSIC FES.」「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE」など大型イベントへの出演が続々決定。2025年の全国ツアーでは東京ドーム・京セラドーム大阪を含む26万人動員を記録しており、その勢いは加速する一方。今回のMV公開を受けて、さらなる話題の広がりが期待される。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】新曲のジャケット画像を見る
■「優ちゃんのダークな感じ最高」初センターで新境地
また、ティザー映像のイントロが「このピアノ色、ナスカっぽいね」とファンの間で話題となっていたが、MV公開とともに作曲が音楽ユニット・ナスカであることが判明。「1年ぶりの表題ナスカありがとう」「ナスカ楽曲のピアノ×ベース×転調が好きすぎる」「過去一好きな曲かも」といった喜びの声も寄せられた。
■収録内容は新曲6曲＋英語版『Buddies』
今作には、タイトル曲のほか、先行配信中の四期生楽曲『Alter ego』、三期生・谷口愛季さんがセンターを務めるBACKSメンバーによる『木枯らしは泣かない』など計6曲の新曲を収録。さらに、デビューシングルに収録されファンの定番曲となっている『Buddies』の英語版も初収録される。
■豪華特典映像でライブの感動を再現
特典映像として、2025年6月に有明アリーナで開催された四期生初の単独ライブ「First Showcase」、7月の「12th Single BACKS LIVE!!」から各メンバーのセンター楽曲を抜粋した「Center Performance Collections」を収録。大きな話題となった『港区パセリ』のライブ映像も初映像化され、ファン待望の内容となっている。
■初回限定盤、形態別収録内容をチェック
【初回仕様限定盤】各2000円※CD＋Blu-ray
■TYPE-A
CD収録曲：木枯らしは泣かない
Blu-ray：12th Single BACKS LIVE!!前編(港区パセリ、美しきNervous、恋が絶滅する日 ほか)
■TYPE-B
CD収録曲：青空が見えるまで
Blu-ray：12th Single BACKS LIVE!!後編(ブルームーンキス、Cool、泣かせて Hold me tight! ほか)
■TYPE-C
CD収録曲：I will be
Blu-ray：四期生「First Showcase」前編(特技披露、私服ファッションショー ほか)
■TYPE-D
CD収録曲：Buddies (English Version)
Blu-ray：四期生「First Showcase」後編(自業自得、静寂の暴力、櫻坂の詩 ほか)
※全形態共通収録曲：Unhappy birthday構文、Alter ego(＋各OFF VOCAL ver.)
※特典：応募シリアルナンバー、生写真ランダム封入
2025年11月にはシンガポールの「Anime Festival Asia」、2026年1月には「FUKUOKA MUSIC FES.」「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE」など大型イベントへの出演が続々決定。2025年の全国ツアーでは東京ドーム・京セラドーム大阪を含む26万人動員を記録しており、その勢いは加速する一方。今回のMV公開を受けて、さらなる話題の広がりが期待される。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。