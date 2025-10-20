元『ニルヴァーナ』＆『フー・ファイターズ』デイブ・グロールが「東京駅のホーム」に現れた！

落語家・桂九雀Tシャツを着てライブ

10月中旬のお昼時、東京駅の新幹線ホームには、20名ほどの外国人の一団がいた。その中心で、キャップにメガネ姿の髭面の男性は、『フー・ファイターズ』のフロントマン、デイブ・グロール（56）だ。

「デイブは、オルタナティブ・ロックの先駆者として知られる伝説的バンド『ニルヴァーナ』の元メンバーでドラムス担当でした。1994年にフロントマンのカート・コバーンが自死したことでバンドは解散。同年秋に、デイブは、たった一人でドラムの他に、ギター、ベースを演奏し『フー・ファイターズ』名義でアルバム『フー・ファイターズ』をリリースします。

同時にバンドメンバーを集め、自身は、バンドのギター、ボーカルを担当。’01年に『ゼア・イズ・ナッシング・レフト・トゥ・ルーズ』がグラミー賞で最優秀ロック・アルバム賞を受賞したのを皮切りに、これまで31回ノミネートされ、15回受賞。アルバム総セールスは3200万枚を超えます。日本では、1997年のアルバム『ザ・カラー・アンド・ザ・シェイプ』に収録された『Monky Wrench』が’05年の麒麟麦酒『極生』のCMに使われ話題になりました」（音楽誌ライター）

昨年、結成35年を迎えた同バンド。今回の来日は’08年以来、実に17年ぶりの単独来日ツアーで、埼玉・さいたまスーパーアリーナと兵庫・ジーライオンアリーナ神戸で開催された。彼らを目撃したのは、神戸へ向かう新幹線を待っている駅のホームだった。

「バンドはこの翌日、神戸で公演を行いましたが、その際にステージ上でデイブが着ていたTシャツには『KUJAKU』のロゴと落語家、桂九雀（64）さんのイラストが書かれていました。これに九雀さん本人がXで〈フー・ファイターズという歌い手さんが、今日、これを着てコンサートをなさったそうです〉と投稿したところ87万インプレッションという騒ぎになりました。Tシャツは児童書『落語少年サダキチ』（田中啓文著）全５巻の発売に合わせて、福音館書店とTSUTAYAコラボ企画で制作されたものだそうです」（前出・ライター）

この日、デイブはデニムシャツを着ていたが、首元には“九雀Tシャツ”と同色のシャツがチラ見えしており、前日から着用していた可能性も……。SNSでは〈めちゃくちゃ欲しい〉〈これから爆売れするでしょう〉といった投稿が相次いでいる。

公演では圧倒的なパフォーマンスで、超満員の観客を大熱狂させたデイブ。次回公演では、会場は九雀Tシャツを着たファンで溢れているかも。

